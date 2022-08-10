Alevi Vakıfları Federasyonu Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevi yönetimine ihraç süreci başlattı

Ankara başta olmak üzere cemevleri ve alevi derneklerine yönelik saldırılar halkın büyük tepkisine neden olurken hükümetten de peş peşe sert açıklamalar geldi, Alevilerle dayanışma mesajları verildi. Adli makamların harekete geçmesiyle failler yakalandı ve hukuk süreç başladı.

Cumhurbaşkanı'ndan tarihi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıların ardından Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Alevi dedeleri ile buluştu, iftar programına katıldı.

Erdoğan: Hesabını soracağız

Erdoğan, cemevlerine yapılan saldırılardan duyduğu üzüntüyü ifade etti, bu olayın peşini bırakmayacaklarını ve sonuna kadar gidip, hesap soracaklarını iletti.

Hz. Hüseyin'in ortak değer ve ortak acı olduğunu ifade eden Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Devlet, Alevi vatandaşlarının yanında" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu tarihi ziyareti gündemde geniş yer buldu.

Federasyon ihraç süreci başlattı

Ancak bu tarihi ziyareti hoş karşılamayan kesimler de oldu.

Alevi Vakıfları Federasyonu, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hüseyin Gazi Cemevi yönetiminin ihraç edilmesi için işlemleri başlattığını duyurdu.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, 20 yıllık iktidarı süresince ilk defa bir Cemevini ziyaret etmesi Alevilere saldırılarının yapıldığı bir dönemde son derece önemli olduğu gibi toplumu kucaklayıcı ve birleştirici bir ziyarettir. Bu anlamda bu ziyareti önemsiyoruz.

"Bize bilgi verilmedi"

Bu ziyaretin öncesi ve sırasınca yaşananlar ise bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Öncelikle; Federasyonumuz bileşeni olduğu halde, başından itibaren vakıf yönetimi tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti hakkında tarafımıza en ufak bilgi dahi verilmemiştir.

"İhraç işlemlerini başlatıyoruz"

Alevi-Bektaşi toplumunun yüzyıllar boyunca geliştirdiği, yaşadığı zulüm ve baskılara rağmen bugünlere getirdiği yüce değerleri, basit çıkar hesaplarıyla ayaklar altına alan, Alevi-Bektaşi toplumunun en kutsal değerlerinden olan, 'Muharrem / Matem'; ve inanç ritüellerimizin fütürsuzca istismar edilmesine sessiz kalan Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı yönetimini kınıyor ve Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı hakkında Federasyonumuzun Yönetim Kurulunun aldığı karar gereği ihraç işlemlerine başladığımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz."