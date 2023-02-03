banner38

Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığına Ali Arif Özzeybek getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısında kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığına Ali Arif Özzeybek atandı.

Gündem 03.02.2023, 00:36
Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığına Ali Arif Özzeybek getirildi

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısında kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığına Ali Arif Özzeybek getirildi. 

ALİ ARİF ÖZZEYBEK KİMDİR?

1988 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesini bitirmiştir.

1991 yılında USA ‘da İmplant Eğitimi aldı.

1996 yılında Texas üniversitesi Periodontoloji bölüm başkanı olan Prof.Dr.Roland Meffert ile birlikte ICOI Meffert Implant Enstitüsünü kurmuştur.

1995 yılında Dr.Özzeybek Texas Üniversitesi diş hekimliği fakültesi ile Roland Meffert Implant Enstitüsü arasında bilimsel kültürel değişim programı anlaşmasını imzalamıştır.

1998 yılında Flash Tv’de altı ay süresince haftada 1 saat canlı yayında sağlık programı yapmıştır.

1997  yılında  Junior Chamber ile  Hürriyet  gazetesinin  işbirliği  ile  düzenlenen Yılın  En  Başarılı  Gençleri yarışmasında  “Bilimsel Önderlik “ kategorisinde  Türkiye’nin  en  başarılı  genci  seçilmiş  olup  Dünyanın en başarılı  gençleri  yarışmasında Türkiye’yi  temsil  etmiştir.

2010 yılında ICOI Avrupa  kongresi  2014  yılında  Dünya  Kongresi  başkanlığını  yapmıştır. ICOI ‘ın İmplant Dentistry Dergisinde 2009-2014 yılları arasında Editoral Reeview Booard  ‘da görev aldı.

2002 yılında VEDAT AKMAN tarafından hazırlanan “ÜLKEMİZDEN GERÇEK BAŞARI ÖYKÜLERİ” adlı kitapta Dr. Ali Arif Özzeybek’in başarı öyküsü de yer almıştır.

2004 yılında akademisyen, siyaset bilimcilerle beraber GELECEK BİLİMİ derneğini kurmuş ve derneğin başkanlık görevini üstlenmiştir.

2011   yılında “Diş Hekimliğinde Başarının Sırları” adlı kitapta başarılı DİŞ HEKİM ‘leri  arasında  yer almıştır.

ICOI(Internatıonal congress of oral implantologıst) ‘ın 2011-2016 yıllarında yıllarında THE AMBASSADORS CIRCLE (Uluslararası eğitim görevlisi)görevini yürütmektedir.

Meffert İmplant Enstitüsü  olarak her  yıl master implant sempozyumu gerçekleştirerek  dünyada  sayılı bilim adamlarını Türkiye  getirmeye devam ediyor.

Halen aktif olarak klinikte ekibi  ile beraber diş hekimliği  tedavileri , implant  ve  yumuşak doku cerrahisi uygulamaları hizmeti veren Dr Ali Arif Özzeybek evli  ve  iki  çocuk babasıdır.

Kaynak: Aydınlık

#alevi bektaşi kültür ve cemevi başkanlığı #ali arif özzeybek
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 20 39
5. Adana Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Gaziantep FK 21 25
10. Alanyaspor 21 25
11. Karagümrük 20 23
12. Ankaragücü 20 22
13. Kasımpaşa 21 22
14. Sivasspor 21 21
15. Antalyaspor 20 21
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Keçiörengücü 21 37
5. Pendikspor 21 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Sakaryaspor 21 34
9. Boluspor 21 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 21 22
13. Altay 21 19
14. Tuzlaspor 21 19
15. Erzurumspor 21 18
16. Altınordu 21 17
17. Ö.K Yeni Malatya 21 16
18. Gençlerbirliği 21 13
19. Denizlispor 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 19 50
2. Real Madrid 19 45
3. Real Sociedad 19 39
4. Atletico Madrid 19 34
5. Villarreal 19 31
6. Real Betis 19 31
7. Rayo Vallecano 19 29
8. Osasuna 19 28
9. Athletic Bilbao 19 26
10. Mallorca 19 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 19 21
13. Sevilla 19 21
14. Valencia 19 20
15. Espanyol 19 20
16. Celta Vigo 19 20
17. Real Valladolid 19 20
18. Cadiz 19 19
19. Getafe 19 17
20. Elche 19 6
banner23