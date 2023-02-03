Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısında kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığına Ali Arif Özzeybek getirildi.

ALİ ARİF ÖZZEYBEK KİMDİR?

1988 Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesini bitirmiştir.

1991 yılında USA ‘da İmplant Eğitimi aldı.

1996 yılında Texas üniversitesi Periodontoloji bölüm başkanı olan Prof.Dr.Roland Meffert ile birlikte ICOI Meffert Implant Enstitüsünü kurmuştur.

1995 yılında Dr.Özzeybek Texas Üniversitesi diş hekimliği fakültesi ile Roland Meffert Implant Enstitüsü arasında bilimsel kültürel değişim programı anlaşmasını imzalamıştır.

1998 yılında Flash Tv’de altı ay süresince haftada 1 saat canlı yayında sağlık programı yapmıştır.

1997 yılında Junior Chamber ile Hürriyet gazetesinin işbirliği ile düzenlenen Yılın En Başarılı Gençleri yarışmasında “Bilimsel Önderlik “ kategorisinde Türkiye’nin en başarılı genci seçilmiş olup Dünyanın en başarılı gençleri yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir.

2010 yılında ICOI Avrupa kongresi 2014 yılında Dünya Kongresi başkanlığını yapmıştır. ICOI ‘ın İmplant Dentistry Dergisinde 2009-2014 yılları arasında Editoral Reeview Booard ‘da görev aldı.

2002 yılında VEDAT AKMAN tarafından hazırlanan “ÜLKEMİZDEN GERÇEK BAŞARI ÖYKÜLERİ” adlı kitapta Dr. Ali Arif Özzeybek’in başarı öyküsü de yer almıştır.

2004 yılında akademisyen, siyaset bilimcilerle beraber GELECEK BİLİMİ derneğini kurmuş ve derneğin başkanlık görevini üstlenmiştir.

2011 yılında “Diş Hekimliğinde Başarının Sırları” adlı kitapta başarılı DİŞ HEKİM ‘leri arasında yer almıştır.

ICOI(Internatıonal congress of oral implantologıst) ‘ın 2011-2016 yıllarında yıllarında THE AMBASSADORS CIRCLE (Uluslararası eğitim görevlisi)görevini yürütmektedir.

Meffert İmplant Enstitüsü olarak her yıl master implant sempozyumu gerçekleştirerek dünyada sayılı bilim adamlarını Türkiye getirmeye devam ediyor.

Halen aktif olarak klinikte ekibi ile beraber diş hekimliği tedavileri , implant ve yumuşak doku cerrahisi uygulamaları hizmeti veren Dr Ali Arif Özzeybek evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: Aydınlık