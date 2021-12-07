ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM takviminde 21 Kasım'da sona eren ALES 3 sınavı ardından sonuç sorgulamaları başladı. Akademik düzeyde hedefleri olan adaylar sınavların sona ermesiyle gözlerini ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevrilmişti.

ALES/3 sınav sonuçları bugün açıklandı.

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU

ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medyadan yaptığı duyuruda, "21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/3 sonuçları açıklanmıştır.

Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Aralık 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

ALES SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.