Alanyaspor, Ersun Yanal ile yolları ayırdı

Galatasaray'a 4-1 yenilen Antalya temsilcisi Alanyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, Akdeniz ekibinde yalnızca 6 maç görev yapabildi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı.

27 Şubat'ta Farioli'nin yerine getirilen Ersun Yanal ile yönetimin yaptığı toplantıdan ayrılık kararı çıktı.

Ersun Yanal, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından "Topu rakibe verdik. Icardi, çok önemli oyuncu. Hatayı affetmedi. Mağlup duruma düştük. İkinci yarı yine aslında oyuna dengeli başladığımız anda yine bir kötü gol... O golden sonra direnci gösteremedik. Bu konuda kırılgan bir takım olduğumuzu biliyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bizi ilgilendiren maçlara konsantre olmamız gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

Alanyaspor'd 6 maç görev yapan Ersun yanal bu karşılaşmada 2 galibiyet (1 hükmen), 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Yanal'ın takımı bu süreçte 0.67 puan ortalaması yakaladı.