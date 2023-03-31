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Akşener'in provokatif konuşmasına AK Parti'den kınama

Akşener, İstanbul il başkanlığına isabet eden kurşunların mahiyeti henüz bilinmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı direkt hedef göstermesi ve provokatif açıklamalarda bulunmasına AK Parti'den kınama geldi.

Gündem 31.03.2023, 14:57 31.03.2023, 15:00
Akşener'in provokatif konuşmasına AK Parti'den kınama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasının ardından yaptığı açıklamada saldırıyı lanetlediğini belirtirken, Genel Başkan Meral Akşener'i de CumhurbaşkanıErdoğan'a yönelik "yakışıksız ve provakatif bir dil kullandığını" belirterek kınadıklarını söyledi.

Çelik, Twitter hesabından saldırı sonrası yapığı açıklamada; Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Sn Akşener doğrudan Sn Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir dil kullanarak maalesef bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır" ifadesini kullandı. 

Çelik'in açıklaması şöyle:

"İyi Parti İstanbul İl binasına yapılan saldırıyı lanetliyoruz. İyi Parti’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siyaset kurumuna dönük her türlü taciz ve saldırının karşısındayız. Hiçbir provokasyon ve saldırı amacına ulaşamaz.

Siyaset kurumunun bu saldırılara karşı kararlı ve sağduyulu bir duruş göstermesi önemlidir. Buna karşın Sn Akşener’in bu saldırıdan sonra Sn Cumhurbaşkanımızı suçlayan açıklaması ise sorumsuz ve provokatif bir yaklaşımdır.

Sn Akşener’in Sn Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı yakışıksız ve provakatif dili kınıyoruz.

İyi Parti il binasına yapılan saldırının failleri ortaya çıkacaktır. Özellikle seçime giderken tüm provokasyonlara karşı ortak tutum alınması önemlidir. En güçlü iradeyle siyaset kurumuna dönük saldırılara karşı duracağız.

Bunun kadar önemli olan ise sorumsuz açıklamalar yaparak provokasyona katkı sağlamamaktır. Sn Akşener doğrudan Sn Cumhurbaşkanımıza karşı yakışıksız bir dil kullanarak maalesef bu saldırıyla amaçlanan provokasyona katkı sağlayabilecek bir açıklama yapmıştır.

Sn Akşener şu anda bu saldırı karşısında tüm siyaset kurumunun ortak dayanışma tutumunun altını çizmelidir. Bu lanetli saldırıyı sorumsuz yaklaşımlarla siyasi kazanç malzemesi yapmaya çalışmak, birileri tarafından üretilmek istenen ortama katkı sağlamaktan başka işe yaramaz.

Siyasi partilere yapılan saldırılar karşı durulması gereken eylemlerdir, sorumsuz yaklaşımlarla siyasi rant üretme malzemesi değildir. Bu sorumsuz yaklaşımlarla kimse siyasi rant elde edemez.

14 Mayıs’ta ülkemizi için demokratik bir yarışla seçim gerçekleştireceğiz. Bu ortamı lekelemek isteyen provokasyonlara karşı olduğumuz gibi, sorumsuz açıklamalarla bunlara destek veren siyasi yaklaşımlara da karşıyız.

Cumhurbaşkanımız tüm hayatı boyunca mücadelesini demokratik seçimler yoluyla verdi. Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisi provokasyonlara karşı demokratik siyasi mücadele temelinde, milletimizin desteği ve duasıyla inşa edilmiştir."

Erdoğan geçtiğimiz günlerde Akşener'i hedef alarak, "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş. Beni, kendinle de uğraştırma" demişti.

Akşener ise Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla,  “Giderayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Akşamları papatya çayı iç, iyi gelir” yanıtını vermişti.

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