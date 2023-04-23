Akşener ve Yavaş'a meydanlarda soğuk duş
Meral Akşener ile Mansur Yavaş'ın Konya mitingini görenler, "İkisinin de sahada karşılığı yok" yorumlarını yaptı.
Gündem 23.04.2023, 21:27
Meral Akşener ile Mansur Yavaş'ın Konya mitingi hüsranla sonuçlandı.
Otobüs üzerinden vatandaşlara hitap eden Akşener ve Yavaş'ı dinlemeye gelenlerin azlığı sosyal medyanın diline düştü.
Birçok yorumcu, Akşener ve Yavaş'ın sahada bir karşılığının olmadığı yorumunda bulundu.
PKK’NIN DESTEKLEDİĞİ KILIÇDAROĞLU’NA OY İSTEMEK İÇİN KONYA’YA GİDEN MANSUR YAVAŞ VE MERAL AKŞENER’E GÖSTERİLEN İLGİ GÖZLERİMİ YAŞARTTI… pic.twitter.com/vdT1MMclX0— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) April 23, 2023
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