Akşener ve Yavaş'a meydanlarda soğuk duş

Meral Akşener ile Mansur Yavaş'ın Konya mitingi hüsranla sonuçlandı.

Otobüs üzerinden vatandaşlara hitap eden Akşener ve Yavaş'ı dinlemeye gelenlerin azlığı sosyal medyanın diline düştü.

Birçok yorumcu, Akşener ve Yavaş'ın sahada bir karşılığının olmadığı yorumunda bulundu.