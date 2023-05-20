banner38

Akşener seçimden bir hafta sonra ortaya çıktı

Seçimden bu yana ortalarda görünmeyen Meral Akşener, 7 gün aradan sonra basın toplantısı düzenledi.

Gündem 20.05.2023, 14:55
Akşener seçimden bir hafta sonra ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri sonrası ilk kez açıklama yaptı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranları ile seçmen sayılarına dikkat eden Akşener, "12 milyon 416 bin 477 seçmenimiz var. Bu seçim, 0-0 ile başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanı seçilmesi için sonuna kadar çalışacaklarını vurgulayan Meral Akşener, 2. tur seçim programını da açıkladı.

Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi için "tek tek ikna" yöntemiyle tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun potansiyel seçmeni sandığa gitmeyen artı geçersiz oy atan artı Sayın Erdoğan'a oy vermeyen seçmen Sayın Kılıçdaroğlu'na verilen oy düşüldükten sonra 12 milyon 416 bin 477 seçmenimiz var. Bu seçim, 0-0 ile başlayan ve bir referandum haline dönmesi gereken bir seçim. 14 Mayıs’tan sonra İYİ Parti olarak neler yaptık? Millet İttifakı liderleri ile sandık güvenliği başta olmak üzere 2. tur çalışmalarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdik ve sadece Kılıçdaroğlu’na çalışılacağı için merkezinin CHP olduğu iletişim dilinin CHP tarafından organize edildiği ortaya konulduğu bir çalışma gerçekleştirildi ve bir kampanya grubu kuruldu.

'Kanaat önderi' dediğimiz pek çok insan üzerinde etkili olan kendi çevremizdeki pek çok insanla birebir görüşmeler gerçekleştirdim. 81 ildeki tüm teşkilatlarımız çarşamba günü akşamından itibaren saha çalışmasına başladılar. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun 13. cumhurbaşkanı seçilmesi için hepimiz elimizden gelenin sonuna kadar çalışacağız.

Gereken cevabı sandıkta vereceğiz, bizim kazanmaktan başka çaremiz yok. Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'ndan oluşması, cumhurbaşkanı seçimlerinde kazanmamızı şart kılmıştır.

2. TUR SEÇİM PROGRAMI BELLİ OLDU

Miting yapmayacağız, zaman çok az herkesi tek tek ikna edeceğiz. İlk turda tercihini Sayın Erdoğan'dan yana kullanan vatandaşlarımızla birebir görüşmeler gerçekleştireceğim. İstanbul'da yoğun bir saha çalışması programım olacak. Bu akşam İstanbul'a gidiyorum. Yarından itibaren programım başlıyor.

Hemşehri dernekleri derin yoksulluğa dair ev toplantıları ziyaretleri yani kapı zili çalmak dahil olmak üzere mikro bazda çalışma yapacağım. 28 Mayıs'taki seçimlerde, aziz milletim sandığa gitmemiş kardeşlerim sizlere sesleniyorum aileniz dostlarınız akrabalarınızı büyük bir çaba harcayarak sandığa götürüp Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verdireceksiniz. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlerde vereceğiniz kararla; ya 'Ne mutlu Türk'üm diyene' demekten rahatsız olanları ya da 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' diye and içenleri seçeceksiniz. Ya 2019’da PKK’ya, 2023’te de Hizbullah’a sırtını dayayanları seçeceksiniz ya da ülkemizde terörün gölgesini bile barındırmayacak olanları seçeceksiniz. Ya gücünü mafyalardan alanları, ya da gücünü yalnızca milletin iradesinden alanları seçeceksiniz.

SİNAN OĞAN AÇIKLAMASI: KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞEBİLİR

Sayın Oğan ve bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere, İnce de dahil, her türlü görüşme yetkisini, talepleri varsa o talepleri yerine getirme yetkisini, genel başkanlar olarak kendisine (Kılıçdaroğlu'na) yetki olarak verdik. Bu görüşmeleri Kılıçdaroğlu yönetiyor o yüzden. Arzu ettikleri her türlü görevi, görevlendirmeyi, talebi yerine getirebilir."

#Meral Akşener
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 76
2. Fenerbahçe 32 71
3. Beşiktaş 33 71
4. A.Demirspor 32 63
5. Başakşehir 32 52
6. Konyaspor 33 49
7. Kayserispor 32 49
8. Trabzonspor 32 48
9. Karagümrük 32 44
10. Alanyaspor 33 38
11. Sivasspor 33 37
12. Antalyaspor 32 37
13. Kasımpaşa 33 38
14. Ankaragücü 32 36
15. İstanbulspor 33 36
16. Giresunspor 32 31
17. Ümraniye 32 27
18. Gaziantep FK 32 25
19. Hatayspor 32 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 35 75
2. Rizespor 35 67
3. Pendikspor 35 64
4. Sakaryaspor 36 62
5. Bodrumspor 35 61
6. Göztepe 35 59
7. Eyüpspor 35 59
8. Keçiörengücü 35 56
9. Manisa FK 35 56
10. Bandırmaspor 35 54
11. Boluspor 35 52
12. Tuzlaspor 35 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 35 37
15. Erzurumspor 35 36
16. Altınordu 35 34
17. Adanaspor 35 25
18. Denizlispor 35 20
19. Yeni Malatyaspor 35 16
Takımlar O P
1. M.City 35 85
2. Arsenal 36 81
3. Newcastle 36 69
4. M. United 35 66
5. Liverpool 36 65
6. Brighton 35 58
7. Tottenham 37 57
8. Aston Villa 36 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 36 51
11. Chelsea 35 43
12. Crystal Palace 36 43
13. Wolves 36 40
14. Bournemouth 36 39
15. West Ham United 36 37
16. Nottingham Forest 36 34
17. Everton 36 32
18. Leeds United 36 31
19. Leicester City 36 30
20. Southampton 36 24
Takımlar O P
1. Barcelona 34 85
2. Real Madrid 34 71
3. Atletico Madrid 34 69
4. Real Sociedad 34 62
5. Villarreal 35 58
6. Real Betis 34 55
7. Girona 35 49
8. Athletic Bilbao 34 47
9. Osasuna 34 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 34 46
12. Mallorca 34 44
13. Celta Vigo 34 39
14. Cadiz 35 38
15. Valencia 34 37
16. Almeria 34 36
17. Real Valladolid 35 35
18. Getafe 34 34
19. Espanyol 34 31
20. Elche 34 19
banner23