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Akşener, Lütfü Türkkan’a değil şehit abisine ‘ahlaksız’ dedi

Akşener, şehit yakını Tahir Gümren’e küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ı “hislerine yenik düştü” diye mazur göstermeye çalışırken, küfrettiği Gümren’e ise “ahlaksız adam” dedi.

Gündem 10.11.2021, 10:40
Akşener, Lütfü Türkkan’a değil şehit abisine ‘ahlaksız’ dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Lütfü Türkkan’ın küfür skandalı için “Bu hatayı mazur görecek değiliz” dedi, ancak şehit yakını Tahir Gümren’i kendisi hedefe oturttu. Akşener, “Karşıdaki, genel başkanına küfürler etmiş ahlaksız bir adam da olsa hislerine yenik düştü” dedi.

Akşener, Meclis Grubu’nda yaptığı konuşmada şehit yakınına küfür eden milletvekili Lütfü Türkkan’ı savundu. Skandal olay için “planlı provokasyon” iddiasında bulunan Akşener, “Talihsiz bir olay yaşadık” dedi. Akşener, şöyle konuştu:

ŞEHİT YAKININA ‘AHLAKSIZ ‘ DEDİ

“Malı bulan mağribiler, cuma akşamından beri, bu olay üzerinde tepindikçe tepiniyor. Normaldir, elbette yadırgamıyoruz. Rakibinizin milletvekili bir hata yapmışsa, siz de elbette bunun üzerine yürüyeceksiniz. Evet, Lütfü Bey, bir hata yaptı. Karşısındaki, Genel Başkanına, hem de kadın olan Genel Başkanı’na, ağza alınmayacak küfürleri, hakaretleri etmiş, ahlaksız bir adam da olsa; koruma iç güdülerine, sinirlerine hakim olması gerekirdi. Siyasi deneyimi ve konumu bunu gerektirirdi. Ama maalesef olamadı, ve hislerine yenik düştü. Elbette bu hatayı, mazur görecek değiliz.”

‘YAVŞAK YAVŞAK’

Memleketi gezip, milleti dinlemeye devam edeceklerini söyleyen Akşener, “Milletimizi dinliyor, dertlerine çözümler üretiyoruz. Zannetmeyin harlayarak, gürleyerek beni geri çekeceksiniz. Her dükkanın içinde A Haber’inize provokasyon yaptırabilirsiniz, her dükkanın kapısında porno sitesi gezenlere yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz. Biz gezmeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

KÜFÜR İSTİFASI

Lütfü Türkkan’ın milletvekilliğinden atılmasını isteyen İYİ Parti Mardin İl Disiplin Kurulu üyesi ve şehit kardeşi Ali İhsan Uğurlu, Türkkan’ın ülke için canını veren bir şehit yakınına küfretmesinin asla kabul edilemez olduğunu söyleyerek partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Akşener’e yalanlama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada korucu başkanı olarak tanıttığı Ali Haydar Yener’in Bingöl ziyareti sırasında kendisine bir not verdiğini ve bu notta korucuların taleplerinin yer aldığını belirterek iktidarı eleştirdi. Ancak Akşener’in notunu okuduğu Yener’in korucu olmadığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Ali Haydar Yener’in korucu değil sabıkası kabarık özel güvenlik görevlisi olduğunu açıklayarak Meral Akşener’i yalanladı. Muhterem İnce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada: ‘“Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha… Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, TV’de boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?” ifadelerini kullandı.

Her yerde karşınızdayız

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Meral Akşener’e seslenerek “Lütfü Türkkan’ın milletvekilliğine son verip ihraç etmediğiniz müddetçe gittiğiniz her yerde bizleri karşınızda bulacak ve tepkilerle karşılaşacaksınız.” dedi. Şehit yakınları da İYİ Parti Genel Merkez binasının yakınına siyah çelenk koyarak tepki gösterdi. Mardin’de ise STK, şehit yakınları ve gaziler İYİ Partili Türkkan’ı kınadı.

#Lütfü Türkkan
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