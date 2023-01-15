Akşener'in yüreği teşkilat kavgasını kaldıramadı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in neden hastanelik olduğuna dair siyaset dünyasında merakla sorulan soruların cevapları belli oldu.

Akşener, geçtiğimiz günlerde partisinin genel merkezindeki toplantı sonrası rahatsızlık yaşadı.

Hastaneye kaldırılan Akşener'in hayati tehlikesi olmadığı belirlenirken, geceyi müşahede altında geçirdi.

Geceyi hastanede geçiren Akşener, tedavisinin ardından taburcu olarak hastaneden ayrıldı.

Bu gelişmelerin ardından Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, Meral Akşener'in hastaneye kaldırılmasına ilişkin yaşananları anlattı.

Adaylık çekişmeleri Akşener'i hasta etti

İyi Parti'de Ankara İl Kongresi'nde yaşanan adaylık çekişmelerinin Meral Akşener'i hasta ettiği öğrenildi.

2019 yılından beri Ankara İl Başkanlığı görevi yapan Yetkin Öztürk milletvekili adayı olmak için görevini bıraktı.

Bu istifanın ardından il başkanlığı için yoğun bir kulis başladı. Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Batuhan Yılmaz, İl Teşkilat Başkanı Serkan Bedirhanoğlu, Çankaya İlçe Başkanı Kevser Ofluoğlu adaylıklarını açıkladı. Keçiören eski ilçe başkanı Serdar Tunç da adaylığını duyurdu.

İki aday çekildi

Birden fazla adayla seçime gitmek istemeyen parti yönetimi yapılan görüşmeler sonrası Kevser Ofluoğlu ile Serkan Bedirhanoğlu, Avukat Batuhan Yılmaz lehine adaylıktan çekildi.

Serdar Tunç'un adaylığını açıklamasından sonra 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece attığı twitler ortaya döküldü.

Genel merkezde rahatsızlık yaşandı

Tunç'un, FETÖ lehine olan bu tweet'leri basına düşünce genel merkezde de büyük rahatsızlık yarattı.

Meral Akşener, bu durumu öğrenince, Tunç'un adaylıktan çekilmesini istedi.

İyi Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın desteklediği Tunç, tweet'lerinin yarattığı olumsuz hava üzerine adaylıktan çekildi.

Koray Aydın rahatsızlığı

Serdar Tunç'u destekleyen Koray Aydın da, diğer aday Avukat Batuhan Yılmaz'ın da adaylıktan çekilmesini istedi. Tartışma bunun üzerine büyüdü.

Bu gelişmelerin ardından parti yönetimi iki aday karşısında ikiye bölündü. Durumdan rahatsız olan Meral Akşener, parti merkezinde taraflarla bir araya geldi.

Gruplaşmanın partiye zarar vereceği ve bölünmüşlük yaratacağı üzerinde duruldu. Bunun ardından iki adayın da seçimden çekilmesinin doğru olacağı ifade edildi.

Meral Akşener'in kalbi dayanmadı

14 Ocak'ta yapılması beklenen Ankara İl Başkanlığı seçimleri bu sebeplerden dolayı yapılamadı.

Bu yaşanan gerilime ise Genel Başkan Meral Akşener'in kalbinin dayanamadığı ifade edildi.