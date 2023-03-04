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Akşener'i siyaseten bitiren kare

Akşener'in medet umarak adaylık çağrısında bulunduğu belediye başkanları Kılıçdaroğlu'un yanında saf tutarak tarafını seçti. Akşener ise siyaset tarihinde benzerine rastlanmayacak şekilde boşa düşmüş oldu.

Gündem 04.03.2023, 14:53
Akşener'i siyaseten bitiren kare

İYİ Parti lideri Akşener'in 6'lı masada kriz yaratan açıklamaları sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıdan gelen ilk karede Kılıçdaroğlu'nun sağ tarafına İBB Başkanı İmamoğlu'nu ve sol tarafına ise ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı alması dikkat çekti.

6'lı Masa'nın 2 Mart'taki son toplantısının ardından kameralar karşısına geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, muhalefet kanadında kriz yaratan açıklamalarda bulundu. Masada 5 partinin Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleştiğini, kendisinin ise aday olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı önerdiğini ifade eden Akşener, CHP liderinin adaylığını kabul etmeyeceğini belirterek Ankara ve İstanbul belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Ancak İmamoğlu ve Yavaş, ortak bir açıklamayla Kılıçdaroğlu'na desteğini ifade etti.

10 BELEDİYE BAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün parti genel merkezine gelen 10 büyükşehir belediye başkanı ile bir araya geldi. Belediye başkanları, saat 13.00'te başlayacak olağanüstü MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN ARASINDA POZ VERDİ

Buluşmadan gelen ilk fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun sağ tarafına Ekrem İmamoğlu'nu, sol tarafına ise Mansur Yavaş'ı alması dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜŞMEYE KATILAN İSİMLER

Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

#Meral Akşener #kemal kılıçdaroğlu
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