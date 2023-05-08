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Akşener, Gülen'in mektupçusuydu iddiası

Meral Akşener'in Fetullah Gülen'den dönemin Başbakanı Tansu Çiller'e mektup getirdiği, kabul görmeyince de ağladığı ileri sürüldü.

Gündem 08.05.2023, 08:58
Akşener, Gülen'in mektupçusuydu iddiası

7'li koalisyonun ortak aday belirleme sürecinde masayı dağıtan ve ardından siyasi baskıyla ortaklığa geri dönen Meral Akşener'in, siyasi geçmişi kazıldıkça altından FETÖ izi çıkmaya devam ediyor. Eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç, Akşener’in DYP’de olduğu dönemde, FETÖ elebaşından mektup getirdiğini ve Başbakan Tansu Çiller tarafından kabul edilmeyince ağladığını söyledi. İYİ Parti liderinin, milletvekili adaylarının FETÖ iltisakı da tepki çekmiş, sadece kamuoyu değil parti içinden de sert eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

Eski Sağlık Bakanı M. Kazım Dinç, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, DYP'de olduğu dönemde Başbakan Tansu Çiller'e FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir mektubunu getirdiğini, ancak kabul edilmediğini söyledi.

ÇİLLER GÖRÜŞMEDİ

Kocaeli'de yaşayan Dinç, bir Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Akşener 1994'te DYP'den belediye başkan adayı oldu, kaybetti. O zamanlar 'Abiciğim' derdi. Bakanlar Kurulu'ndan çıktım. O sırada yanıma geldi, Tansu Hanım'la görüşmek istediğini, görüşemediğini söyledi. Tansu Hanım'ın yanına gittim.

"BAŞLADI AĞLAMAYA"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Akşener sizinle görüşmek istiyor dedim. Bana 'Bırak o kadını sayın Dinç' dedi. İndim aşağıya, Tansu Hanım seninle görüşmek istemiyor dedim. Başladı ağlamaya. Koltuğunun altında da mavi bir dosya var. Dedim 'dosyayı ver.' 'Veremem' dedi. 'Niye veremiyorsun, ne var içinde' dedim. Sonra 'Hocaefendinden mektup getirdim' dedi."

LİSTELERDE FETÖ KRİZİ

İYİ Parti'nin milletvekili listelerinde yer alan FETÖ iltisaklı isimler dikkat çekiyor. Bu isimlere sadece kamuoyu değil parti içinden de çok sert eleştiriler yöneltildi.

AYTUN 'ÇIRAY'I YAKTI: OYLARIMIZ BARAJ ALTINDA İSTİFA EDİYORUM

İzmir'den ikinci sıradan aday gösterileceğini öğrenen İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Genel Başkan Meral Akşener'i bombaladı. Temayül yoklamasında yapılan usulsüzlükleri hatırlattı. Partinin oy oranının da barajın altına düştüğü itirafını yaptı.

İDRİS NAİM ŞAHİN'E FETÖ ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti'den Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı İdris Naim Şahin'e FETÖ eleştirisi yönelten Çıray, "Bu kişinin İçişleri Bakanlığı döneminde, atadığı 74 emniyet müdürü FETÖ'cü çıktı. Ve normal şartlar altında hesap vermesi gereken birisi. Hesap vermesi gereken birisinin dokunulmazlık kazanmasına araç olunmamalı" dedi.

"MERAL AKŞENER SEÇİM GECESİ İSTİFA EDECEK"

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer'den bomba bir çıkış geldi.

Çıray'ın açıklamaları ve İYİ Parti hakkında değerlendirmelerde bulunan Yenerer, "Geçti Bor'un pazarı. Bu saatten sonra bu açıklamaların hiç kimseye faydası yok. Meral Akşener'in dükkanı kapatacağını ve zararına satışlar yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.

Yenerer, şu ifadeleri kullandı:

"Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş. İlk seçimde de aynısı oldu. Bize söylenenle başımıza gelenler farklıydı. Partinin belli bir oyu aşmaması hedeflenmiş. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in seçim gecesi istifa edebileceğini düşünüyorum."

Bilindiği üzere Vedat Yenerer "Partiye FETÖ'cüler doluştu" diyerek İYİ Parti'den istifa etmişti. Yenerer'in "Sanki bir el, seçilemeyecek insanları listeye koymuş" sözleri ise İYİ Parti'deki FETÖ ayağına ışık tutuyor.

İDRİS NAİM ŞAHİN'E DİKKAT

Bilindiği üzere İYİ Parti'den Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin'in FETÖ'ye verdiği destek ve söylemlerle ön planda olan bir isim.

Şahin'in FETÖ'cüler için seferber olduğu günler hala hafızalarda. FETÖ'nün yayın organlarından Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Ekrem Dumanlı, 14 Aralık 2014 tarihinde gözaltına alındığında desteğe ilk koşanlardan biri de İdris Naim Şahin olmuştu.

Şahin destek için Zaman gazetesinin o dönem Yenibosna'da bulunan binasına gitmiş, kolundaki saati çıkarıp Ekrem Dumanlı'nın koluna takmış ve kalem hediye etmişti.

FETÖ İÇİN 'ALLAH DOSTU' DİYEN İSİM DE LİSTEDE

İdris Naim Şahin'den sonra FETÖ elebaşı Pensilvanya'daki iblis için 'Allah dostu' diyen İrfan Sönmez'in İYİ Parti Elazığ 1. sıradan aday olması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Takvim Gazetesi

#Meral Akşener
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