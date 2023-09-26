Akşener, devletten 5 milyon lira tazminat istedi

Hakkında açılan soruşturma kapsamında 7 yıl boyunca yargılanan ve 22 Ağustos'ta takipsizlik kararı çıkan davada hak ihlaline uğradığını belirten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda hak ihlalinin tespitini ve 5 milyon TL'lik tazminat talep etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim sürecinde sık sık mitinglerde dile getirdiği hakkında işleyen dava, 22 Ağustos'ta sona erdi. Akşener hakkındaki yürütülen davada takipsizlik kararı verildi. 2016'da başlatılan, Mayıs 2019’da gizlilik kararı verilen ve toplamda 7 yıl süren davadan sonra Akşener harekete geçti.

İHBARLAR SONUCU DAVA AÇILMIŞTI

Akşener, AYM'ye bireysel başvuru yaparak tazminat davası açtı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra, ihbarlar gerekçe gösterilerek başlatılan ve daha sonra PKK itirafçısı olduğu ortaya çıkan “gizli tanığın” ithamları üzerine yürütülen soruşturmada mağdur olduğunu belirten Akşener, 5 milyon lira manevi tazminat talebinde de bulundu.

Konuya ilişkin Akşener'in avukatı ve İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz bilgi verdi.

Poyraz, Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen “Adil Yargılanma Hakkının, Kendisine Yöneltilen Suçlamanın Nedeninden ve Niteliğinden Haberdar Olma Hakkının, Makul Sürede Yargılanma Hakkının Ve Lekelenmeme Hakkının” ihlal edildiğini belirtti.

Haklarının ihlal edildiğinin tespitini talep eden Akşener’in avukatları, ayrıca bu süreçte uğramış olduğu saldırılar sebebiyle 5 milyon lira manevi tazminat talebinde de bulundu.

Akşener'in tazminat kazanması durumunda tüm paranın şehit ailelerine verileceğini belirten Poyraz, bunun dilekçede açıkça belirtildiğini söyledi.