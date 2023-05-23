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Akşener açıkladı: Teklifi Kılıçdaroğlu yapmış

Toplam oyları bir puan olmadığı halde küçük partilere 39 milletvekili verilmesi tartışmalarına Akşener de dahil oldu. Akşener, bu konuda suçu Kılıçdaroğlu'na attı. Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisinin küçük partilere bu teklifi yaptığını söyledi.

Gündem 23.05.2023, 10:19
Akşener açıkladı: Teklifi Kılıçdaroğlu yapmış

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Akşener, kendisinde bu konuda olumlu ya da olumsuz değerlendirme yapma hakkını bulmadığını, bu değerlendirmeyi Oğan'a oy veren seçmenlerin yapacağını söyledi.

Kişisel kararını saygıyla karşıladığını belirterek Oğan'a başarı dileyen Akşener, ona oy veren seçmenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini düşünmediğini ifade etti. Akşener, soru üzerine, Oğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesine şaşırmadığını kaydetti.

Millet İttifakı'nın oy oranını Cumhurbaşkanı Seçimi açısından başarısızlık olarak görmediğini dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Ben, birinci turda geçilebileceğine inanmıştım. Son 10 gün sahalarda 45 miting yapmışım, birçoğuna da Sayın Mansur Yavaş ile gittik. Mitinglerde Kılıçdaroğlu'na oy istediğim zaman alkışı görüyorsunuz. Bir de Erzurum'dan sonra ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun birinci turda seçimi alacağına inandım ve bunu da belirttim. Şimdi tersinden baktığımız zaman, Cumhur İttifakı'nda AK Parti, 2002'deki oyuna düştü. İlk defa 21 yılda. Sayın Erdoğan ikinci tura kaldı. Buna karşı Meclisi aldılar. Bu, Türkiye açısından bir fayda da getirebilir. Millet İttifakı olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçtirebileceğimize inanıyorum. Yasama Cumhur İttifakı'nda, yürütme Millet İttifakı'nda olduğunda hem denge ve denetleme devreye girer hem sonsuz yetkilere sahip cumhurbaşkanı kavramını yeniden sorgulamaya başlarız. İddia ediyorum ki o zaman sağduyu Türkiye'ye hakim olur ve hep beraber Mecliste hiç referanduma gerek kalmadan bütün partilerin 'Evet' oyuyla parlamenter sisteme geçiş olur. Bu dengeden dolayı seçmenin lehine olan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi."

KÜÇÜK PARTİLERE 39 MİLLETVEKİLİ

Akşener, seçim sonuçlarının ardından depremzedelere sosyal medyadan eleştireler yapıldığının hatırlatılması üzerine, bunların çok yanlış olduğunu vurguladı.

Deprem gibi afetlerin ardından kutuplaşma olmaması gerektiğinin altını çizen Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Seçmen velinimettir, onu eleştiremezsiniz. Talep eden kendine bakacak, 'Ben nerede eksik yaptım, nerede hata yaptım?' Dolayısıyla o insanlara oy verdiği için hakaret etme, eleştirme hakkımız bile yok. Ben 15 yıl üniversitede inkılap tarihi anlattım. Demokrasiyi şöyle tarif ederdim: Bu, bilimsel bir gerçekliktir, demokrasilerde her şeyi tartışırsınız, hakaret etmeden, iftira atmadan, bir tek konuyu tartışamazsınız, hür iradeyle verilmiş oyun sonucunu, seçimin sonucunu tartışamazsınız. 'Ben niye az oy aldım?' diye tartışamazsınız."

Seçime CHP listelerinden giren 4 partinin sonuçlara sağladığı katkıya yönelik eleştirilerin hatırlatıldığı Akşener, "Ben o konuda yorum yapamam çünkü CHP'nin talebi bu. Yani ben biliyorum ki DEVA Partisine de Gelecek Partisine de Demokrat Partiye de Saadet Partisine de bizzat Sayın Kılıçdaroğlu bu teklifte bulundu." ifadelerini kullandı.

#Meral Akşener
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