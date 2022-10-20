Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğretmen hayatını kaybetti
Aksaray'da elektrik direğine çıkan öğretmen Yusuf Kaş elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Gündem 20.10.2022, 00:33
Aksaray Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elektrik öğretmeni Yusuf Kaş, evine yakın çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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