Akit Gazetesi binasında yangın

Akit Medya Grubu’nun İstanbul Küçükçekmece ilçesindeki merkez binasında yangın çıktı.

Yeni Akit gazetesi ve Akit TV’nin merkez ofislerinin bulunduğu binada öğle saatlerinde yangın paniği yaşandı.

Binanın bodrum katında tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde meydana geldiği öğrenilen yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.