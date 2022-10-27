Akdeniz göçmenlere ölüm yolu oldu: 30 bin dram

Dünyada göç hareketliği ve mülteci olgusu, insanlığın en önemli unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor. Savaştan, işkenceden ve açlıktan kaçarak daha iyi bir hayat için ölümü bile göze alan göçmenler, tüm zorluklara rağmen zorlu yolları deneyerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Ancak kritik yolculuklarda binlerce insan, rüyalarına ulaşamadan hayatını kaybediyor.

SORUN HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Birlemiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), yayımladığı raporda, son yıllarda giderek artan düzensiz göç sorunundaki insanlık dramını bir kez daha ortaya koydu. 2014'ten bu yana Avrupa'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 29 binden fazlasının yolculuk sırasında hayatını kaybettiği açıklandı.

AFRİKA’DAN AVRUPA’YA

Düzensiz göçte en çok kullanılan güzergah olan Akdeniz'in nerdeyse mezarlığa dönüştüğü ifade edilen raporda, 5 bini son 2 yılda olmak üzere 2014'ten bu yana 29 binden fazla düzensiz göçmenin Avrupa'ya gelmeye çalışırken öldüğü vurgulandı. Raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyıları çıkışlı olan, İtalya veya Malta'ya gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği belirtildi.

AKIBETLERİ BİLİNMİYOR

Kritik yolculukta öne çıkan diğer bir güzergah olan Kuzey Afrika-Kanarya Adaları hattında ise 2021'den bu yana 1500 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Yunanistan, Batı Balkanlar ve Manş Kanalı'nda da düzensiz göçmen ölümlerinin arttığı ifade edildi. Araştırmacılar, batan birçok teknenin akıbetinin bilinmediğini, kayıtlara geçmeyen ölümlerin de olduğunu vurguladı.

Yunan’ın ittiği göçmenler kurtarıldı

Yunan unsurlar göçmenlere eziyetini sürdürürken, Türkiye yine yardım elini uzattı. Aydın’ın Kuşadası ve Didim ilçelerinin açıklarında Türk kara sularına geri itilen 52, İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında 30, Bodrum’da 10 düzensiz göçmen kurtarılıp, kıyıya çıkarıldı. Öte yandan tekneyle kaçmaya çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Elleri kelepçeli bulundular

Yunanistan'da Midilli Adası'nda üç düzensiz göçmenin darp edilmiş ve elleri plastik kelepçeyle bağlanmış halde bulunduğu bildirildi. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü’nden yapılan açıklamada, 20 Ekim'de acil durum yardım talebiyle çağrılan doktorların, bir tepedeki olay yerine vardıklarında 22 düzensiz göçmenle karşılaştığı, göçmenlerden üçünün elleri plastik kelepçeyle bağlı, diğer dördünün yaralı olduğu belirtildi. Doktorlar durumu polise haber verirken, yaralılar hastaneye götürüldü.