Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de saat 08.14'de 4.4 büyüklüğünde 6,15 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Gündem 27.11.2021, 09:10
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.14'de merkez üssü Akdeniz olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,15 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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