Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de saat 19:47'de 5,1 şiddetinde deprem olduğu belirtildi.
Gündem 29.12.2021, 20:09
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 91,70 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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|24
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|15. Menemenspor
|18
|21
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|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
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|19
|41
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|19
|41
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|19
|35
|5. West Ham
|19
|31
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|17
|30
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|17
|28
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|25
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|18
|25
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|17
|23
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|18
|22
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|19
|21
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|17
|20
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|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|17
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
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|24
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|22
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|22
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|20
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|20
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|15
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|15
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|18
|15
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|18
|14
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