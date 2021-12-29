Akdeniz'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.47'de Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 91,70 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.