Akdeniz'de korkutan deprem
AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Gündem 29.12.2021, 08:56
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Akdeniz Girit Adası açıklarında 5,5 büyüklüğündeki deprem saat 08.07'de meydana geldi.
Deprem, yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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