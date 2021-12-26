Akdeniz'de deprem
AFAD'ın verdiği bilgiye göre Akdeniz'de 4,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Gündem 26.12.2021, 18:53
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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