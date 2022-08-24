Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
Saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Gündem 24.08.2022, 08:44
Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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hafif yağmur
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