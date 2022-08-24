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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Gündem 24.08.2022, 08:44
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.30'da meydana gelen deprem, 25,14 kilometre derinlikte gerçekleşti.

#deprem
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hafif yağmur
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