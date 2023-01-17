Akbaşoğlu: EYT'liler ilk maaşını Mart ayında alacak
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, “Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız" dedi.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı. 2 milyondan fazla kişiye emeklilik yolu açıldı.
Düzenlemenin Meclis'e gelmesine sayılı günler kaldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Akbaşoğlu, EYT'lilerin maaş alacağı tarih ile ilgili şu bilgileri verdi:
"Teknik çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bitirdi, milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifi haline getiriyor. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden sonra EYT düzenlemesini muhtemelen önümüzdeki hafta Meclis'e sunacağız. Teklif şubatta yasallaşmış olur. Mart ayında EYT’li kardeşlerimiz maaşlarını alacak. "
Sözleşmeli personelin kadroya geçiş düzenlemesi Meclis'te
TBMM'nin gündeminde ise sözleşmeli personelin kadroya geçişi var.
458 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme dün itibarıyla Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tamamlandı. Düzenlemenin bugün Meclis Genel Kurulu'nda gündeme gelmesi bekleniyor.
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