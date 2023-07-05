Akaryakıta bir indirim bir zam

Dolar ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları tarafında zamlar, Kurban Bayramı tatili sonrası kaldığı yerden devam ediyor.

Dün benzin fiyatına gelen 2 lira 11 kuruşluk zam sonrası benzinin litre fiyatı başta İstanbul olmak üzere birçok ilde 26 TL’yi aşmıştı.

İlerleyen günlerde akaryakıt fiyatları tarafında benzin fiyatı ile motorin fiyatı için yeni zamlar beklenirken bu kez bir LPG’ye (otogaz) indirim haberi geldi.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz 2023 Perşembe gününden geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatında 0,65 TL indirim bekleniyor.

İstanbul LPG fiyatı 11,25 liradan Ankara otogaz fiyatı 11,46 TL'de işlem görüyor.

Bugün benzin fiyatları tarafında bir fiyat değişikliği beklenmiyor.