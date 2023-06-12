AK Partililere küfreden şarkıcıya AK Partili belediyeden konser

Seçimler sırasında 'küfürcü teyze'yi adeta bayraklaştıran ve oy kullanmaya onun kıyafetleriyle giden şarkıcı Melek Mosso, bir AK Parti'li tarafından el üstünde tutuluyor. Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, eleştirileri dinleyip konseri iptal etmek bir yana, Cumhur İttifakı tabanına meydan okurcasına Melek Mosso ile birlikte şarkı söyledi.



AK Parti ve Cumhur İttifakı'na oy vermiş kadınlara yönelik küfürlü mesajları desteklediğini ifade eden şarkıcı Melek Mosso, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi'nde sadık bir dost buldu.

Mosso'yu Süleymanpaşa'da konsere davet eden AK Parti'li belediye başkanı Cüneyt Yüksel, milyonlarca vatandaşın tepkisine aldırmadan 11 Haziran akşamı Mosso'yu sahneye çıkardı ve kendi seçmenine meydan okudu.

57. Tekirdağ Kiraz Festivali'ndeki etkinlikler öncesinde Melek Mosso (Melek Davarcı) konserinin iptal edilmesi yönünde defalarca kez uyarılan Yüksel, bu mesajları dikkate almak bir yana, AK Parti'lilere küfreden şarkıcıyla birlikte sahneye çıktı.

Hem Mosso hem de Yüksel, ellerinde Türk bayrakları olduğu halde 'Bir Başkadır Benim Memleketim' adlı şarkıyı birlikte söyleyerek kendilerine yönelecek tepkileri azaltmaya çalıştı.

Mosso, AK Parti'li kadınlara 'or..pu' diyerek hakaret eden 'muhalif teyze'yi bayraklaştırmış ve 28 Mayıs'ta oy kullanmaya giderken küfürcü teyzeninkiyle aynı renk tülbent ve gözlük takarak sözkonusu hakaretin arkasında olduğunu ortaya koymuştu. Gelen tepkilerin ardından yarım ağız özür açıklamasında bulunan Mosso, yaptığının 'basit bir şaka' olduğunu iddia etmişti.

AK Parti'li bütün kadınlara edilmiş küfrü destekleyen bu şarkıcı, AK Partili Cüneyt Yüksel tarafından el üstünde tutuldu. Konser sonunda Mosso'ya içtenlikle sarılan Yüksel, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Yüksel'in Mosso'yu neden koruduğu, Cumhur İttifakı tabanından gelen uyarıları niçin dinlemediği ve bu açık cüretinin arkasında kimlerin bulunduğu şimdilik bilinmiyor.

Cüneyt Yüksel'in bundan sonraki süreçte tepkilerin odağında kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Mücahit Birinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak ilk toplantıda bu konuyu gündeme getireceğini sosyal medya hesabında şöyle duyurdu:

"Milletin bunca tepkisine rağmen Melek Mosso denen şahsa ısrarla konser verdiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı’nı en yakın MKYK toplantısında gündeme getireceğimi buradan ilan ediyorum."