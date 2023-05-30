AK Partililere hakaret eden fırıncı hakkettiğini buldu

İstanbul Sultangazi'de bir dükkân sahibi ekmek almaya gelen çocuğun AK Partili olduğunu anlayınca "Köpeklere ekmek satmıyoruz" diyerek kovdu. Yaşanan skandal olay sonrası dükkânın çalışma ruhsatının iptal edilip mühürlendiği açıklandı.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bugün yaptığı açıklamada ise “Artık eski Türkiye yok!” diyerek dükkânın çalışma ruhsatının iptal edildiğini sosyal medyadan duyurarak dükkânın mühürlendiğini gösteren görüntüleri paylaştı

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına giderek seçimi yaptı. İstanbul'da, açık ara farkla kazanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini hazmedemeyen bir dükkan sahibi de skandal bir olaya imza attı.

HAKARETLER YAĞDIRIP DÜKKANDAN KOVDU

Sultangazi'de bir fırın sahibi, ekmek almaya gelen ve "Reis" diye bağırarak Başkan Erdoğan'ın seçim zaferini kutlayan çocuğa ağır hakaretler savurup dükkandan kovdu.

Olaya tepki göstermek için fırına gelen çocuğun yakınları da, fırıncı tarafından bıçakla tehdit edildi. Çocuğu, "İtlere ekmek satmıyoruz" diyerek kovduğunu itiraf eden fırıncı hakkında dava açılacağı belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun, olayla ilgili olarak sosyal medyadan bir açıklama yayınladı. Dursun, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir! İlçemizde yaşanan olay sonrasında, mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonrasında, ruhsata aykırılıklar tespit edilmiş olup, bu çerçevede tutanak tutulmuştur. Tutanağa istinaden yarın itibariyle gerekli cezai işlemlere devam edilecektir" dedi.

O İŞ YERİNİN ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ!

Dursun, bugün yaptığı açıklamada ise "Artık eski Türkiye yok!" diyerek dükkânın çalışma ruhsatının iptal edildiğini sosyal medyadan şöyle duyurdu:

"Hak ve özgürlüklerinin sadece kendileri için geçerli olduğuna inanan, kendileri gibi düşünmeyenleri ötekileştiren ve hatta hakaret eden kara zihniyetin bir tezahürü ile karşı karşıya kalan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son derece demokratik ve katılımcı bir seçimin sonucuna tahammül edemeyen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenlere hakaret eden şahsın bulunduğu işletme ile ilgili tutanak tutulmuş ve bilahare bu işyeri mühürlenerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir."

ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK!

Hak ve özgürlüklerinin sadece kendileri için geçerli olduğuna inanan, kendileri gibi düşünmeyenleri ötekileştiren ve hatta hakaret eden kara zihniyetin bir tezahürü ile karşı karşıya kalan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.