AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan ve partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Kaplan, burada yaptığı açıklamada, "postmodern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinin, milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

"1000 yıl sürecek" dedikleri 28 Şubat darbesi ile insanların ötekileştirici ve insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakıldığını aktaran Kaplan, demokrasiye her zaman sahip çıkacaklarını dile getirdi.

- Yozgat

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de Cumhuriyet Meydan'ında yaptığı açıklamada, "Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat, bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir." diye konuştu.

Basın açıklamasına, AK Parti yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Kayseri

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Nuh Kurtsoy ise parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat sürecinde siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel haklarının ellerinden alındığını hatırlattı.

Vesayetçi zihniyetle mücadelelerinin devam edeceğini belirten Kurtsoy, "Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır." ifadelerini kullandı.

- Kırşehir

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da parti binasında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır." dedi.

Basın açıklamasına, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Açıklamanın ardından CHP'den AK Parti'ye geçen Kaman Belediye Meclisi üyeleri Bayram Kaman ve Timur Zorlu'nun rozetleri Kendirli ve Ünsal tarafından takıldı.

- Nevşehir

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Başkanı Ali Kemikkıran, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer, ellerinde çeşitli afişlerle Tarık Kesekçi Parkı önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Medet Ay, "28 Şubat için 'bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız." diye konuştu.

- Sivas

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu da Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın karanlık bir zihniyetin ismi olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Psikolojik baskılara maruz bırakılan kızların çoğunun üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldığını anımsatan Aksu, "Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya katılan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Aksu ve partililer, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisini gezdi.

- Niğde

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, partililer ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, ellerindeki afişlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığını, sonuncusu da olmayacağını ifade ederek, "15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir." dedi.