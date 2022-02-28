banner38

AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

AK Parti İl Başkanlıkları 28 Şubat darbesinin 25. yılı dolayısıyla çeşitli illerde basın açıklaması yaptılar.

Gündem 28.02.2022, 14:09 28.02.2022, 14:25
AK Partililerden 28 Şubat sürecine tepki

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan ve partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Kaplan, burada yaptığı açıklamada, "postmodern" darbe olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinin, milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

"1000 yıl sürecek" dedikleri 28 Şubat darbesi ile insanların ötekileştirici ve insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakıldığını aktaran Kaplan, demokrasiye her zaman sahip çıkacaklarını dile getirdi.

- Yozgat

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de Cumhuriyet Meydan'ında yaptığı açıklamada, "Motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat, bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçmiştir." diye konuştu.

Basın açıklamasına, AK Parti yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Kayseri

AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Nuh Kurtsoy ise parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat sürecinde siyasi görüş ve inancından dolayı insanların çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel haklarının ellerinden alındığını hatırlattı.

Vesayetçi zihniyetle mücadelelerinin devam edeceğini belirten Kurtsoy, "Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır." ifadelerini kullandı.

- Kırşehir

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da parti binasında düzenlediği basın toplantısında, "Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır." dedi.

Basın açıklamasına, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Açıklamanın ardından CHP'den AK Parti'ye geçen Kaman Belediye Meclisi üyeleri Bayram Kaman ve Timur Zorlu'nun rozetleri Kendirli ve Ünsal tarafından takıldı.

- Nevşehir

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, İl Başkanı Ali Kemikkıran, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer, ellerinde çeşitli afişlerle Tarık Kesekçi Parkı önünde bir araya geldi.

Burada grup adına açıklama yapan İl Başkan Yardımcısı Medet Ay, "28 Şubat için 'bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız." diye konuştu.

- Sivas

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu da Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın karanlık bir zihniyetin ismi olarak tarihe geçtiğini vurguladı.

Psikolojik baskılara maruz bırakılan kızların çoğunun üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldığını anımsatan Aksu, "Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya katılan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Aksu ve partililer, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda açılan fotoğraf sergisini gezdi.

- Niğde

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, partililer ve sivil toplum kuruluşu üyeleri, ellerindeki afişlerle Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ın vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığını, sonuncusu da olmayacağını ifade ederek, "15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir." dedi.

#AK Parti İl Başkanlıkları #28 şubat
Yorumlar (0)
banner35
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18