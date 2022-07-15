banner38

AK Partili siyasilerden 15 Temmuz mesajları

AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş ile genel başkan yardımcıları, 15 Temmuz'un yıl dönümünden dolayı mesaj yayımladılar.

Gündem 15.07.2022, 14:36
AK Partili siyasilerden 15 Temmuz mesajları

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, mesajında, "Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımadık, tanımayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz'da tankların önüne çıkarak bayrak, millet, vatan için mücadele eden, bu uğurda can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise 15 Temmuz milli diriliş destanının yıl dönümünde kahraman şehitlere Allah'tan rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu. Kurtulmuş, mesajında "Darbecilere, vesayetçilere, teröristlere geçit vermedik vermeyeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında, 15 Temmuz'un, milletin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gasbetme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümü olduğunu aktardı. Türk milletinin, terörist işgal teşebbüsüne direnip hain girişimini bertaraf ettiğine işaret eden Çelik, darbelerden çok çekmiş ve bedeller ödemiş milletin, tarihin en hain terör örgütü FETÖ'ye karşı dimdik durduğunun altını çizdi. Çelik, "Dünya demokrasi tarihi, bu direnişle yeniden yazılmıştır. 15 Temmuz direnişimizin yıl dönümünde Türkiye düşmanı projelerin aracı terör örgütü FETÖ'yü bir kez daha lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı mesajında, şu değerlendirmelere yer verdi:

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde; darbecileri lanetliyor, darbeyi önlemek için göğsünü siper ederek şehit olan kardeşlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da "15 Temmuz 'Halkın gücünün üstünde bir güç yoktur" diyerek, Türkiye aşkına mücadele eden ve liderine inanan bir milletin kahramanlık hikayesidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da Allah'ın yardımı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve milletimizin cesaretiyle darbecilere, vesayetçilere, teröristlere geçit vermedik, vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle o karanlık geceyi aydınlatan demokrasi meşalesi hiç sönmeyecek."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin şu mesajları paylaştı:

"Her birinin ismi ve kahramanlıkları şanlı tarihimize, yüreklerimize ve hafızalarımıza asla silinmemek üzere yazılan, vatan uğrunda canları pahasına mücadele eden milletimizin her bir kahraman ferdine şükranlarımızla."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ise mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Benzeri olmayan bir mücadele ve milli irade ile yazılan bağımsızlık destanının 6. yıl dönümünde 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Rabbim milletimizi her türlü ihanet ve fitneden korusun."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise mesajında, "15 Temmuz şehadete yürüyen kahramanlardır, Kurşunlar karşısında eğilmeyen gençlerdir. Liderinin çağrısıyla meydanlara koşan milyonlardır. 15 Temmuz, milletimizin tüm unsurlarıyla yazdığı bir destandır. O gece vazgeçmedik, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz." görüşlerine yer verdi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 15 Temmuz'da hain darbe girişimini şanlı bir destana dönüştüren şehitleri rahmetle yad etti, gazilere ve Türk milletine şükranlarını sundu.

Şahin, "Tarihin gördüğü en alçak terör örgütlerinden biri olan FETÖ ile ve Fetullahçı anlayışla mücadelemiz sonuna kadar sürecek." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta mesajında, şu ifadelere yer verdi.

"Milletimizin topyekun omuzladığı, inancına, bayrağına ve devletine düşman eli değmesine müsaade etmediği bir mücadeledir. 15 Temmuz, genç yaşlı, kadın erkek demeden mücadele verenlerin destanı, şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetidir. Bu destan hepimize emanettir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği onurlu duruşla kazanılan demokrasi zaferimizin yıl dönümünde vatanımız, bayrağımız, ezanımız için canlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı minnetle anıyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da mesajında, "15 Temmuz, topun, tankın ve silahın değil inancın, cesaretin ve birliğin zaferi, Türkiye aşkına meydanları dolduranların destanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara inen, ihaneti cesaretle yenen aziz milletimize şükranla." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatanın bağımsızlığı için şehadete yürüyen şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad etti.

Allah'tan şehitlerin ailelerine sabır, gazilere sağlık ve afiyet dileyen Kandemir, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla milletimizin her bir ferdi, eşi görülmemiş bir kahramanlık örneği sergilemiş ve canı pahasına bağımsızlığımızı ve milli irademizi savunmuştur. Milletimiz 15 Temmuz gecesinde basireti, cesareti ve ferasetiyle sadece FETÖ ihanet şebekesinin darbe teşebbüsünü püskürtmekle kalmamış, aynı zamanda ülkemizi teslim almaya yeltenen bir işgal girişimine mani olmuştur."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de mesajında, "Milletimizin istiklal ve istikbal uğruna 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele darbecilerin kirli emellerini bozguna uğratmış ve ülkemizde darbeler dönemini kapatmıştır. Şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
#ak parti #15 Temmuz
Yorumlar (0)
banner35
28
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23