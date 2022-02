AK Partili Özlem Zengin, STK temsilcileriyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, " Şu anda Türkiye'deki ve bence sadece dünya siyasi tarihindeki en önemli sivil hareketlerden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde AK Parti hareketidir." dedi.

Zengin, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığınca organize edilen "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında, AK Parti ile sivil toplum kuruluşlarının hikayesi arasında benzerlik olduğunu belirtti. AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren sivil bir hareket olarak geliştiğini aktaran Zengin, şunları söyledi:

"Türkiye'nin demokrasi tarihine bakıldığında, ne zaman ülkede sivil hareketler artmıştır, sivil hareketler neticesinde demokratik anlamda partiler şekillenmiştir, Türkiye'nin demokrasi çıtası yukarıya doğru yükselmiştir. Öyle bakıldığı zaman Türkiye'nin en önemli dönüşümünü sağlayan partiler hep bu şekilde şekillenmiştir. Malum Adnan Menderes bunun timsalidir. Kendisinin hikayesi aynen böyledir. Demokratik bir mücadeledir. Sivil bir harekettir. Kurdurulmamıştır, halk o partiyi kurmuştur. Devamında Adalet Partisi ve ANAP böyledir. Şu anda Türkiye'deki ve bence sadece dünya siyasi tarihindeki en önemli sivil hareketlerden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde AK Parti hareketidir. Evet biz bir siyasi partiyiz, siyasi partilerde aslında sivil toplumun en önemli alanlarından bir tanesi ve AK Parti'nin gücü de buradan geliyor."

AK Parti'nin hiçbir zaman önce kendisi kurulan sonra kendisine taban ve seçmen aramaya çalışan bir parti olmadığını anlatan Zengin, önce fikriyatın ardından da o fikirle beraber gitmek istenilen bir hedefin oluştuğunu vurguladı.

Özlem Zengin, partilerin başarısının sivil olabilme aidiyetini muhafaza etmekten kaynaklandığına inandığını söyledi. Bu anlamda konfederasyonlar, sendikalar, dernekler, platformlar gibi tüm sivil toplum hareketlerini çok önemsediklerini aktaran Zengin, özellikle yerel sivil toplum kuruluşlarının bulundukları yerlerin nabzını en iyi şekilde ölçtüğünü ve ortaya koydukları sonuçları önemsediğini dile getirdi.

Zengin, her zaman tabandan feyiz alan, tabandan bilgilenen, edindikleri birikimle hareket eden bir parti olduklarını, bugünlere de bu sayede geldiklerini ifade ederek "Bugünkü toplantımızın en temel yapı taşını bu oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamları var bizlere, buradan alacağımız her türlü bilgi ve birikimle siyasetimizin güçleneceğini her daim söyleyen kendisidir." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve partililer katıldı.

Program, katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.