AK Partili Özkan'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren 'EYT' açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki soruya da Özkan, "EYT'nin yaşla ilgili hususları haricinde kalanlar, talepler değerlendirilir. Bu çerçevede ilgili bakanlıklar çalışmalarını yapar. Şu anda gündemde böyle bir çalışma yok." yanıtını verdi.

HUKUK STAJINDA DÜZENLEME

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hukuk mezunu çalışanlara ilişkin, "5. Yargı Paketi ile ister kamuda isterse özel sektörde çalışsın, iş hayatına son vermeksizin adliye ve avukat yanı stajını yapmak suretiyle hukuk stajını tamamlamalarına imkan veren bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz." dedi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda, 5. Yargı Paketi olarak bilinen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, maddeleri üzerinden devam edileceğini söyledi.

Mafya ve çetelerle, derin ve paralel yapılarla mücadele ettiklerini, faili meçhul dönemlerine son verdiklerini, gözaltı koşullarını iyileştirdiklerini dile getiren Özkan, AK Parti iktidarı döneminde saymakla bitirilmeyecek anayasal ve yasal düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Özkan, 5. Yargı Paketi'nin, kamu hizmetinin daha hızlı ve daha az maliyetle sunulması, icra satış sisteminin yenilenmesi ve takiplerde vatandaşlara yansıyan maliyetlerin azaltılması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişiminin desteklenmesi amacıyla İnsan Hakları Eylem Planı esas alınarak hazırlandığını aktardı.

- HUKUK MEZUNLARINA STAJ KOLAYLIĞI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkan, hukuk fakültesi mezunu çalışanların, istifa etmeden avukatlık stajını yapabilmelerine imkan tanınması konusunda düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, kendilerine, bu konuda birçok talebin ulaştığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklarken kamu ve özel sektörde çalışan gençlerin hukuk stajlarını yapabilmesine ilişkin düzenlemenin hayata geçirileceği müjdesini verdiğini hatırlatan Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu kapsamda 5. Yargı Paketi ile ister kamuda isterse özel sektörde çalışsın iş hayatına son vermeksizin adliye ve avukat yanı stajını yapmak suretiyle hukuk stajını tamamlamalarına imkan veren bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Bu çerçevede özel sektörde çalışanlarla ilgili teklifimizin genel çerçevesi şu olacak; bir hukuk mezunu gencimiz, vatandaşımız fakülteyi bitirdikten sonra stajını yaparken çalışıyorsa mesleğin onuruyla bağdaşmayan bir işle meşgul değilse stajın gereklerini yerine getirmek suretiyle avukatlık stajını yapabilecek. Kamuda çalışanlar için ise malum olduğu üzere avukatlık stajı iki bölümden oluşuyor; ilk 6 ay mahkeme nezdinde staj, ikinci 6 ay da avukat yanında staj. Kamuda çalışanların mahkeme stajını, iş yerlerinden izin almak suretiyle ücretsiz izinle staj yapmalarına imkan sağlıyoruz. Bu izinlerin süresini kendi yıllık izinlerine saymak suretiyle yine gerçekleştirebilecekler. İkinci 6 ayı ise kendi kurumlarının hukuk departmanlarında yapmak suretiyle avukatlık stajını tamamlamalarına imkan sağlıyoruz."

- "DOĞRU OLAN, TÜRKKAN'IN İSTİFASINI VERMESİ"

Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekenin, Meclis Başkanlığına sunulduğu hatırlatılarak, değerlendirmesi sorulan Özkan, Türkkan'ın tavrının toplumda infiale neden olduğunu dile getirdi.

Özkan, "Geçmiş parlamento deneyimlerimize ve teamüllerimize baktığımızda görülecektir ki bu tür eylemleri işleyenlerin parlamenterlik görevleri, kendi istifaları ve siyasi parti gruplarının aldığı kararlarla sonlanmıştır. Bu çerçevede doğru olan, siyasi etik ve ahlak kurallarına uygun olan, öncelikle Lütfü Türkkan'ın kendi siyasi kararıyla istifasını vermesidir." görüşünü paylaştı.

Türkkan'a, İYİ Parti Tüzüğü'ne göre kınama, hatta uyarma cezası dahi verilmediğine dikkati çeken Özkan, "Bunun kabulü mümkün değil. Partinizin adı 'iyi' ise üzerinize düşeni yapın. Yarın sokağa nasıl çıkacaksınız?" sorusunu yöneltti.

Özkan, İYİ Parti ve CHP'nin, olayı örtbas etmeye çalıştığını dile getirerek, "Milletimiz bunu unutmaz. Gelin istifa edin, gelin üzerinize düşen disiplin sürecini işletin. Aksi takdirde zaten fezleke Meclis'e gelmiştir. Vakti saati geldiğinde Meclisimiz, siyasi parti gruplarımız ve milletvekillerimiz gerekli adımları atmak suretiyle yargısal süreci başlatmasını elbette bilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "CHP'NİN GÜNAHI SAYMAKLA BİTMEZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına yönelik soru üzerine Özkan, "Tilki kümes sahibi ile helalleşmek istiyorsa gözünü kümesteki diğer tavuklara dikmiştir. CHP, kendi içinde dahi ortak bir noktaya varamamışken, Genel Başkanları bir koltuk devşirebilmek için 'helalleşmek' adı altında günü kurtarmaya çalışıyorsa başlaması gereken nokta tek parti dönemlerine kadar uzanmalı." ifadesini kullandı.

Bir taraftan "helalleşmek" isteyen CHP'den, diğer taraftan "Onlar da bizden özür dilesin" şeklinde çıkışlar olduğunu aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"CHP'nin kafası halen karışık. CHP'ye soruyoruz; helalleşmekten bahsediyorsanız, milletin adamı Adnan Menderes'i idam sehpasına götüren, darbecileri cesaretlendiren İsmet İnönü'nün, 'Menderes, Menderes, bendine gir Menderes yoksa ben bile seni kurtaramam' sözleriyle de hesaplaşmak, helalleşmek ve özür dilemek istiyor musunuz? 'Afrin'de, İdlib'de ne işimiz var?' sözlerinizden de özür dileyecek misiniz? Bunlar için de milletimizden helallik dileyecek misiniz? Libya'da darbeci Hafter ile mücadeleye gittiğimizde, 'Orası Fizan'dır' diyerek, Mavi Vatan mücadelesinde Mehmetçiğimizi yapayalnız bırakmaktan da özür dileyecek ve milletimizden helallik isteyecek misiniz? CHP'nin günahı saymakla bitmez. Kemal Kılıçdaroğlu, günü kurtarmak, günün sonunda da bir koltuk devşirmek için özür diliyorsa helallik istiyorsa biliyoruz ki farklı acıları, daha büyük musibetleri bu ülkenin başına getirmek için diliyordur. Milletimiz de bunları biliyor. Bu, beyhude, boş ve temelsiz bir çaba."

- "AK PARTİ OLARAK HEDEFİMİZ YÜZDE 70, YÜZDE 80"

"Seçimler konusunda yüzde 50+1 oy oranının tartışıldığı" ifade edilerek, "Sizce makul oran nedir?" sorusu üzerine ise Özkan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu konuda tavrı ve daha önceki açıklamaları net. Milletimizin temsil yetkisini en güzel şekilde kullanılabilmesinin yolu olduğu için biz yüzde 50+1'in arkasındayız. Olması gereken oran ne? Keşke siyaset arenasına çıkıp milletten yetki isteyenler, yüzde 70 oy almayı hedefleyebilseler. AK Parti olarak bizlerin hedefi yüzde 70, yüzde 80'dir. AK Parti ve MHP ile Cumhur İttifakı olarak milletimizin bugüne kadar yüzde 80'ine yakınının bir kez de olsa oyunu almışız. Demek oluyor ki biz 2023 seçimlerinde yüzde 75 hedefine ulaşmak için çalışıyoruz.

Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, her daim milletimizin gönlündeki yer bellidir. Yüzde 53 oranında oy alan ve oy vermeyenlerin de memnuniyetini kazanmış olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile inşallah 2023'te AK Parti ve MHP ile Cumhur İttifakı olarak hedefimiz yüzde 75'tir. Bu hedef doğrultusunda sahada gönül köprüleri kurmaya, milletimizin gönlünü kazanmaya devam edeceğiz."