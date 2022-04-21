AK Partili Çelik, TÜGVA'ya yapılan bombalı saldırıyı lanetledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Temsilciliği'ne sabah saatlerinde yapılan bombalı saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.
Gündem 21.04.2022, 14:27
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Temsilciliği'ne sabah saatlerinde yapılan bombalı saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.
Çelik, Twitter hesabı üzerinden İstanbul'daki TÜGVA şubesi önünde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa Temsilciliği'ne sabah saatlerinde yapılan bombalı saldırıyı lanetliyoruz. TÜGVA'ya geçmiş olsun. Her türlü saldırı ve provokasyonla mücadele devam edecek."
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