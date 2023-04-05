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AK Parti yükselişte, İyi Parti diplerde

Yapılan son seçim anketine göre AK Parti'nin oyları artmaya devam ederken, İyi Parti'nin yüzde 10'un da altına kadar gerilediği görülüyor.

Gündem 05.04.2023, 13:15 05.04.2023, 14:01
AK Parti yükselişte, İyi Parti diplerde

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Partiler milletvekili listelerini belirlemek için yoğun bir mesai harcarken anket şirketleri de sahanın nabzını tutmak için yaptığı araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak Asal Araştırma 25 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 26 ilde yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Anket çalışması sırasında vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildi.

Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 38.8'i tercihini AK Parti'den yana kullanacağını ifade etti. Ana muhalefet partisi CHP'nin yüzde 23.2'lik kesimin desteğini aldığı araştırmadaHDP'nin 10.3, MHP ise 7.4 olarak belirlendi.

Ankette en dikkat çeken sonuç ise geçtiğimiz aylarda yapılan anketlerde yüzde 18'leri gören İYİ Parti'deki düşüş oldu.

Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkması ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi geri dönmesiyle başlayan çalkantılı süreç bu anlamda partinin oy oranını ciddi anlamda etkilemiş gibi görünüyor.

Asal Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 8.9 olarak ölçüldü.

#seçim anketi
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