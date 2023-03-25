AK Parti-Yeniden RP Protokolü TAM METİN

AK PARTİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ 14 MAYIS 2023 SEÇİM İTTİFAKI DEKLARASYONU

AK Parti ve Yeniden Refah Partisi, aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde, Cumhur İttifakı çatısı altındaki partilerle birlikte hareket etmeyi kararlaştırmıştır: Türkiye, 14 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin ötesinde, orta ve uzun vadeli geleceğini ilgilendiren temel bir tercih yapacaktır.

Bu tercihin, siyasi, ekonomik, sosyal ve diplomatik sonuçları olacaktır.

Partilerimiz, Cumhur İttifakındaki diğer siyasi teşekküllerle beraber, ülkenin mevcut kazanımlarını koruyarak, milletimizi asırlardır hayalini kurduğu güçlü ve büyük Türkiye hedefine yürümesi gerektiği ortak paydasında buluşmuştur.

Son yıllarda yaşanan küresel krizlerin ülkemize etkilerinin ve 6 Şubat depremlerinin yol açtığı ağır yıkımın telafisi ancak, geniş anlayış birliğine dayanan güçlü bir siyasi iradeyle sağlanabilir.

Bu çerçevede, sanayiden tarıma ekonominin her alanında yüksek katma değerli üretimin teşvikini, istihdamın artırılmasını, faiz yükünün azaltılmasını, israfın önlenmesini, savunma ve enerji sektörlerinin güçlendirilmesini hedef alan politikaların geliştirilmesi için, Cumhurbaşkanı seçiminden sonra,hükümet politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır.

Milletimize saygıyla duyururuz.

A. EKONOMİK KONULAR:

Ekonomide katma değeri yüksek malların üretimine ve ihracına ağırlık verilmesi, emek yoğun alanların teşvik edilerek işsizliğin azaltılması temin edilecek. Faiz yükünün azaltılmasına yönelik olarak:

a) Genel ve Yerel Yönetimlerin bütçelerinde denklik sağlanması ve borçlanmalardan kaçınılması, ilave

b) Genel ve Yerel Yönetimlerde israfın önlenmesine azami dikkat gösterilmesi,

c) TCMB'nin Hazineyi fonlandırmasının önündeki engellerin kaldırılması sağlanacaktır.

Dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik olarak:

a) Enerjide yerli kaynakların kullanılmasına ağırlık verilmesine,

b) Yenilenebilir enerji santrallerine ağırlık verilmesine,

c) Üretimde yerli ara malların ve hammaddelerin kullanılmasının teşvik edilmesine,

d) İHA-SİHA'lar, yerli otomobil ve diğer stratejik ürünlerin ve savunma silah ve mühimmatların üretiminin desteklenmesine gayret edilecektir. Üretimin ve verimin arttırılmasına yönelik olarak:

Çiftçi, esnaf ve üretim yapan kuruluşların devlete olan faiz borçlarının silinmesi ve ana paranın faizsiz yapılandırılması, çiftçilerin arazi yerine üretim desteği ile teşvik edilmesi, traktör ve tarım aletleri ile yük nakliye araçlarının ve balıkçıların kullandığı mazottan vergi alınmaması, gübre fiyatlarında %50 devlet desteği sağlanması ve tarımsal ürünlerde kotaların kaldırılması yönünde çalışıacaktır.

Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltilmesine yönelik olarak:

a) İlave vergi ve zamlardan kaçınılması,

b) Çalışanların ve emeklilerin aylık gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olmamasının sağlanması,

c)Çalışanlar arasındakiücretdengesizliklerinin giderilmesi,

d) Engellilerin maaşlarının asgari ücret seviyesine çıkarılması için çalışılacaktır.

Toplum sagligi getirilmesine çalışılacaktır.



Kamu- özel iş birliği ile yapılan yatırımların gözden geçirilmesi ve varsa haksız kazancı ortadan kaldırıcı ve önleyici tedbirlerin alınması temin edilecektir.

B. SOSYAL KONULAR:

Dil, din, irk ve gelir düzeyi ayrımı yapılmadan "herkes için adalet" temin edilmesine, atamalarda adalet, liyakat ve aile bütünlüğünün dikkate alınmasına, milletimizin tüm kesimleri arasında birliği, beraberliği, kardeşliği tahkim edecek manevi ve kültürel değerlere ağırlık verilmesine özen gösterilecektir.

Aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanmasına, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlenmesine yönelik yasal düzenlemelere, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesine ağırlık verilecektir. Milli Eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi ve gerekirse aykırı sözleşmeler dahil her türlü düzenlemelerin gözden geçirilmesi temin edilecektir.

Toplum sağlığına ilişkin sözleşmelerin milli çıkarlarımıza hale getirilmesine

çalışılacaktır.

C. DIŞ POLİTİKA:

D-8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatına işlerlik kazandırılması ve diğer İslam ülkelerinin katılması ile önemli bir güç haline gelmesine çalışılacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bağımsız devlet statüsünün tüm dünyada kabulüne yönelik çalışmalar ve Kudüs'le ilgili kırmızı çizgiler gibi hususlarda azami hassasiyet gösterilecektir.

Göçmenlerin güvenli şekilde ülkelerine dönüşüne yardımcı olunacaktır.