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AK Parti ve MHP ortak başvuru yaptı

AK Parti ve MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya ortak başvuruda bulundu.

Gündem 21.03.2023, 16:55
AK Parti ve MHP ortak başvuru yaptı

AK Parti ve MHP heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

Erdoğan'ın adaylığı için AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YSK'ya gitti.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in makamına geçerek tutanakla evrakı teslim eden Yılmaz, Yavuz, Akçay ve Yıldız'a, evrakı imzaladıkları kalemler günün anısına hediye edildi.

Başvurunun ardından YSK Başkanlığı önünde açıklama yapan Erkan Akçay, MHP TBMM Grubu olarak 16 Mart'ta Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediklerini hatırlatarak, "Biz öteden beri Milliyetçi Hareket Partisi olarak 'Aday belli, karar net' diyorduk. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Feti Yıldız, Erdoğan'ın, MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın adayı olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhur İttifakı 15 Temmuz hain darbe işgali ve girişimi sırasında kendiliğinden doğmuştur. Cumhur İttifakı, sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli ve ahlaki bir duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı, milli ve üniter bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve Türk milletini ilelebet yaşatma iradesidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedef alan saldırılar karşısında parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır. 14 Mayıs demokrasi bayramında aziz Türk milleti 1 artı 5 artı 2 Kandil yapılanmasına gerekli cevabı verecek ve attığı tokat Amerika'dan değil Mars'tan duyulacaktır."

"Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimize dair belgelerimizi teslim ettik"

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz sözlerine baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Yılmaz, "Bu anlamlı günde 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi temsilcileri Cumhur İttifakı'nın adayı olarak, gruplarımızca, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimize dair belgelerimizi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettik. Hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ramazan ayını tebrik ederek milletin birlik ve beraberliğinin, kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını dileyen Yılmaz, Aşık Veysel'i de vefat yılında andı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasıyla sürecin başladığını, YSK'nin hazırladığı takvim kapsamında işlemlerin devam ettiğini anımsattı.

Adaylık başvurusu için son günü beklemeden başvurularını tamamladıklarını bildiren Yavuz, "Hiç tereddüt etmediğimiz Cumhurbaşkanı adayımızı, Recep Tayyip Erdoğan için iki parti olarak ve iki partinin Meclis grubu olarak başvurmuş olduk. Allah, hayırla neticelendirsin." dedi.

"Nihai kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu kararıdır"

AK Parti Grup Başkanı Yılmaz bir gazetecinin, Erdoğan'ın adaylığına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Yılmaz, "Seçim süreci başladıktan sonra seçimle ilgili her türlü kararı alma Yüksek Seçim Kurulunun kararıdır. Herkes her itirazını yapar. Nihai kararı verecek olan Yüksek Seçim Kurulu kararıdır, mevzuatı dikkate alarak." ifadelerini kullandı.

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