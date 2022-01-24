AK Parti teşkilatlarından Sedef Kabaş ve iki isim hakkında suç duyurusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, söz konusu programda bulunan Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu da dahil olmak üzere 3 isim hakkın AKP teşkilatları olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Kandemir Twitter’dan şu mesajları paylaştı;

Bir televizyon kanalında Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza dönük kabul edilemez, ahlaksız ifadeler sebebiyle AK Parti teşkilatları olarak tüm ülke genelinde Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bir yandan AK Parti Teşkilatları olarak Genel Başkanımızın yanında daha kararlı durarak ülkemizi hedeflerine taşımak için gece gündüz çalışacak,bir yandan da bu karanlık dil ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Suç duyurumuz ile ilgili sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

CHP Genel Başkanının seviyesini iyice düşürdüğü dil, maalesef muhalefetin egemen dili haline gelmiştir. Genel Başkanımıza yönelik kabul edilemez ifadelerin Güçlü Türkiye hazımsızlığı olduğunu biliyoruz.

Sedef Kabaş tarafından bir televizyon kanalında Sayın Genel Başkanımıza yönelik çirkin, anti demokratik ve faşizan sözler sebebiyle AK Parti Teşkilatları olarak tüm Türkiye’de Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu ile ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz.