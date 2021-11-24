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AK Parti teşkilatı 'Bolu Belediye Meclisi faşist uygulamalara alet ediliyor'

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, Bolu Belediye Meclisinin, bazı belediye hizmetlerinde yabancılardan farklı ücret alınmasına yönelik kararlarına tepki gösterdi.

Gündem 24.11.2021, 15:28
AK Parti teşkilatı 'Bolu Belediye Meclisi faşist uygulamalara alet ediliyor'

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, Bolu Belediye Meclisinin, bazı belediye hizmetlerinde yabancılardan farklı ücret alınmasına yönelik kararlarına tepki gösterdi.

AK Parti Bolu İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Konak, "Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, göreve geldiği Mart 2019 tarihinden bu yana Bolu Belediye Meclisi'ni kişisel şovlarına, gündeme gelme çabalarına ve faşist uygulamalarına alet ettiğini" savundu.

Kazım Konak, Cumhuriyet'in temellerini atan ve aynı zamanda Özcan'ın mensubu olduğu partisinin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi verirken, Özcan'ın ayrıştırmaya çalıştığı insanlarla omuz omuza hareket ettiğini söyledi.

Konak, "Yarın bu ayrıştırma politikasının hesabını gerek hukuk gerekse de halkımızın vicdanlarında açtığı yaralar anlamında vermek durumunda kalacaktır. Adeta cennetten bir köşe olan Bolu'muz, gün geçmiyor ki insanlık dışı, ırkçı ve hukuk dışı uygulamaların yaşandığı bir kent olarak ülke gündemine gelmesin. Bunun son örneğine de yapılan Bolu Belediye Meclis Toplantısı'nda şahit olduk. Tanju Özcan, yine Bolu'muzun ve halkımızın yüzünü kızarttı." diye konuştu.

Eskiden hizmet makamı olan Belediye Meclisinde, Tanju Özcan ile birlikte hizmetten, projelerden, yatırımlardan başka ne varsa konuşulduğunu dile getiren Konak, şunları kaydetti:

"Bir gün ulusal meseleler, bir gün uluslararası konular bir gün Bolu ile hiç ilgisi olmayan olaylar, kişisel şovlar, bel altı muhabbetler, ciddiyetsiz tavırlar, Bolu Belediye Meclisi'nde gündem oluyor. Sonuç olarak, Tanju Özcan'ı, Bolu'nun problemlerine yoğunlaşmaya, ciddiyete, insanlığa ve makamın ağırlığını korumaya davet ediyorum."

Akbay ise Özcan'ın hukukçu kimliğiyle bilinmesine rağmen hukuk tanımazlıkta sınır tanımamaya devam ettiğini belirtti.

Özcan'ın son Belediye Meclisi toplantısında, yabancı uyruklu kişiler için 100 bin lira nikah ücreti ve suyun metreküpünü 2,5 ve 4,5 dolar olarak belirleyen kararı, dayatmayla meclisten geçirdiğini ileri süren Akbay, "Yaklaşık 4 aydır bir bardak suda fırtına kopartılmaya çalışılmakta. Su, Allah'ın bize sunduğu en güzel nimetler arasındadır. Çok net söyleyelim, bu kararı alan, alınma sürecine katkıda bulunan kişilerin tamamı Bolu tarihine bir utanç olarak kaydedilmiştir." dedi.

"Şov ve şımarıklıkta sınır tanımayan Belediye Başkanı bilmelidir ki gittiği yol, yol değildir" diyen Akbay, Bolu'da az sayıda bulunan yabancı uyruklu kişilerden elde edilecek gelirin, belediye için bir şey ifade etmediğini vurguladı.

AK Parti'li Akbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meselenin 181 olan az sayıdaki yabancı uyruklu kişiden elde edilecek belediye geliri olmadığını, bu şovları, devasa arazi satışları ve artık mahalle aralarına kadar taşan bir kısım hukuk dışı uygulama ve tavırlarını gizlemek için bir perde olarak kullandığını gayet iyi biliyoruz. Buradan, haddini bilmez bu kişinin peşine takılıp, sorgulamadan, her şeye onay veren arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Başlattığımız ve sonuna kadar sürdüreceğimiz yargı sürecinin sonunda, bu şahısla aynı fiillerin içinde olduğunuzu idrak etmeniz, sizin için sadece bir pişmanlık olacaktır."

Kaynak: AA
#ak parti #Bolu Belediye Meclisi
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