AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çarşamba günü yapılacak olan grup toplantısı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Çelik, 'Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır." dedi.

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle;

Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır.

Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.