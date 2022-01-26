AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İBB büyük bir yönetim zaafiyeti ortaya çıkardı'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki karla mücadeleye ilişkin olarak, "İBB büyük bir yönetim zaafiyeti ortaya çıkardı" dedi.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Her krizde yok olan bir tabloyla karşı karşıyayız. 15 Temmuz'da Genel Başkanları yok olur, kriz zamanında belediye başkanları yok olur. Sonra sürekli olarak başkalarını suçlamaya çalışırlar. İstanbul ve İstanbullu bunu hak etmiyor.

İBB Türkiye'nin en kıymetli kurumlarındandır. Bu kurumsal hafızanın partizanlık çerçevesinde zarar gördüğünü görüyoruz. Bir sürü insan AK Parti diye etiketlenerek namus sözü verilmesine rağmen işten atıldı. Ehil kadrolar gitti, şu andaki kadroların krize müdahale konusunda deneyimsiz olduğunu gördük. İnsan istiyor ki İstanbul'un iyiliği için geçmişlerdeki krizlerden ders çıkarılsın, güçlü müdahale edilsin. Elbette bir afeti bir günde bir saatte durduramazsınız.

Ama insanlar şuna bakarlar, ciddi bir kriz yönetimi hazırlığınız var mı, vatandaşla bilgileri herkesi kapsayan bir üslupla, bütünsel bir yaklaşımla paylaşıyor musunuz paylaşmıyor musunuz. Her kriz zamanında İBB Başkanı, biz seçimleri kazandık onun siyasi rövanşını almaya çalışıyorlar diye. İstanbul'daki yönetim zaafının siyasi rövanş ile ne alakası var?"