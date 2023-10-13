AK Parti o ismi affetmedi

Tokat'ın Sulusaray Belediye Meclisinin "Ömer Halisdemir Caddesi" kararı sonrasında Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Çoruk’un AK Parti ile ilişiği kesildi.

Ömer Halisdemir Caddesi'nin belediye meclisinde oy birliğiyle isim değişikliği istenmesi üzerine Tokat Valiliği kararı iptal etmişti. Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden 2 kişinin partiyle olan ilişiği kesilirken AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Çoruk’un partiden kesin ihracı istenerek yetkili disiplin kurumlarına sevk edildiği açıklanmıştı.

Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Çoruk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini açıkladı. Çoruk'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan açıklamayla Çoruk'un partiden istifasının kabul edildiği açıklandı.

Açıklamada, "Sulusaray ilçesi Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un 12 Ekim 2023 tarihli parti üyeliğinden istifa dilekçesi il yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmiş olup; söz konusu dilekçeye istinaden Belediye Başkanı Necmettin Coruk'un parti üyeliğinden istifasının kabulüne ve yetkili organlara sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.