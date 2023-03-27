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AK Parti'nin yaptırdığı son anketin sonucu açıklandı

AK Parti ekibinin yaptırdı son seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçimi kazanacağı görülüyor.

Gündem 27.03.2023, 16:28
AK Parti'nin yaptırdığı son anketin sonucu açıklandı

Konuk olduğu canlı yayında seçim gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptırdıkları son anket çalışmasının rakamlarını da paylaştı.

Yavuz, "ARGE ekibimizin yaptığı son ankete göre Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53. AK Parti'nin oyu da yüzde 41'i geçiyor" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala siyasi partiler de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 100 bin seçmen imzası toplamayı başaran Muharrem İnce ve Sinan Oğan da cumhurbaşkanı adayı oldular.

Adayların attığı her adım dikkatle takip edilirken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yaptırdıkları son anket çalışmasının rakamlarını paylaştı. Yavuz, "Ben gün geçtikçe Cumhurbaşkanımıza olan teveccühün biraz daha artmaya devam ettiğini görüyorum. Ve en son bizim AR-GE başkanlığımızın yapmış olduğu ankete göre yüzde 53'leri yakalayan bir tablonun olduğunu görüyorum. Daha da artabileceğini öngörüyorum açıkçası." dedi.

"AK PARTİ'NİN OY ORANI YÜZDE 41'LERDE"

AK Parti'nin oy oranına ilişkin de konuşan Yavuz, şu ifadeleri kullandı: "Partimize dönük teveccühün ise elbette daha aşağıda olan rakamları da gördüm. Ama yine son ankette yüzde 41'leri yakalayan bir tablonun olduğunu, yine artış eğiliminin devam ettiğini gördüm. Buradan baktığımda 'bıçak sırtı' değil. Ama her seçim zordur. Yeni kombinasyonlar var. Elbette ittifak içinde partiler değişiyor. Daha değişecek çok şey var."

HÜDA PAR TARTIŞMALARINA DA DEĞİNDİ

Önceki gün 14 Mayıs seçimlerine AK Parti listelerinden gireceği açıklanan HÜDA PAR tartışmaları da Yavuz'a soruldu. Yavuz, konu hakkında "Hür Dava Partisi, bahsedildiği gibi Hizbullah'la bir alakaları olmadığını çok net ifade ettiler. Teröre karşı durduklarını söylüyorlar." dedi.

"PARTİLERİ BİRLEŞTİRMİYORUZ"

Yavuz Canova'nın "Peki nasıl bir katkı umuyorsunuz HÜDA PAR'dan? Bir önceki seçimde 150 bin oydan bahsediliyor" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Biz partileri birleştirmiyoruz. Her parti kendi hükmü şahsiyetiyle orada duruyor. Biz ilkeler doğrultusunda bir araya geldik. Böyleyken meseleye Cumhurbaşkanımıza desteği nasıl artırırızdan bakıyoruz. Geçmiş dönemde de HÜDA PAR destek vermişti, listelerden yer vermemiştik. Bu dönem listelerden yer veriyoruz."

"YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE ÇOK NET ANLAŞMA ZEMİNİ OLUŞTU"

"Yeniden Refah Partisi ittifaka nasıl katıldı?" sorusuna da yanıt veren Yavuz, "Bir noktaya gelmiştik. Uzun müzakereler vardı. Ama gerçekten ilkeler doğrultusunda giden bir anlayış içerisinde ilerledi süreç. Geldiğimiz noktada bir parça kopar gibi oldu. Sonra datekrar o bıraktığımız noktaya geldik. Ve çok net anlaşma zemini oluştu. Çok şükür aynı ittifakın içerisine birlikte Cumhurbaşkanı adayının aynı olduğu bir anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#seçim anketi
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