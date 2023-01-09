AK Parti'nin Anayasa turu sürüyor: MHP ve İyi Parti ile görüşecek
AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence teklifine destek için 11 Ocak Çarşamba günü MHP ve İyi Parti ile görüşecek.
Gündem 09.01.2023, 15:24
Anayasa değişikliği için siyasi partiler yeni randevuya hazırlanıyor. AK Parti, teklifin 400'ün üzerinde oyla referandumsuz kabul edilmesi amacıyla muhalefetin desteğini arayacak.
İlk tur görüşme, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin hazırlanma aşamasında yapıldı.
AK Partili kurmaylar, komisyon görüşmelerinden önce ikinci kez muhalefetin kapısını çalacak.
AK Parti, ilk olarak 11 Ocak Çarşamba günü MHP ile bir araya gelecek. Daha sonra İyi Parti ile görüşecek.
İyi Parti daha önce, başörtüsüne anayasal güvence teklifine evet diyeceğini açıklamıştı.
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