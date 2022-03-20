AK Parti MYK yarın toplanıyor
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiği ele alınacak.
Gündem 20.03.2022, 16:07
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.
Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları, dış gündem değerlendirilmeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Türkiye'nin diplomatik çabaları ele alınacak.
Meclis Başkanlığı'na sunulan Seçim Kanunu'nda değişiklik öngören teklif de değerlendirilecek.
2023 seçim hazırlıklarına ilişkin çalışmaların toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.
Öte yandan ekonomideki gelişmeler de konuşulacak.
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