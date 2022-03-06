AK Parti MYK yarın toplanacak
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda Rusya'nın Ukrayna saldırısı, bölgedeki son durum ve Ankara'nın yürüttüğü diplomasi trafiğinin ele alınması bekleniyor.
Gündem 06.03.2022, 16:07
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanacak.
Toplantıda iç siyasete ilişkin gelişmeler ve meclis çalışmaları da ele alınacak.
Acil yargı paketinin detayları değerlendirilecek. Erdoğan'ın açıkladığı kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni önlemlere ilişkin düzenlemenin görüşülmesi bekleniyor.
Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara yönelik tedbirlere ilişkin teklifin de Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınması planlanıyor.
Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin detayların da AK Parti MYK toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.
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