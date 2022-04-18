AK Parti MYK toplandı! İşte masadaki konular...
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında iç ve dış gündemdeki gelişmeler değerlendirmek için toplandı.
Gündem 18.04.2022, 17:28
AK Parti Genel Merkezi'nde başlayan toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri terörle mücadele.
Irak'ın kuzeyine yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durum ele alınacak.
Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve önümüzdeki dönem atılacak adımlar görüşülecek.
Dış politika başlığında ise Rusya-Ukrayna Savaşı var. Savaşın sona ermesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik çabalar değerlendirilecek.
Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.
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|Takımlar
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|43
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|41
|10. Tuzlaspor
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|12. Gençlerbirliği
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|38
|13. Altınordu
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|38
|14. Menemen Belediyespor
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|15. Denizlispor
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|16. Kocaelispor
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|18. Bursaspor
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|19. Balıkesirspor
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|1. M.City
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|2. Liverpool
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|3. Chelsea
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|4. Tottenham
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|5. M. United
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|8. Wolverhampton Wanderers
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|9. Leicester City
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|10. Brighton
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|11. Brentford
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|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
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|37
|15. Aston Villa
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|16. Leeds United
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|17. Everton
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|18. Burnley
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|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
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|21
|Takımlar
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|1. Real Madrid
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|75
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|32
|60
|4. Atletico Madrid
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|60
|5. Real Betis
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|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|32
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|8. Athletic Bilbao
|32
|45
|9. Osasuna
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|44
|10. Valencia
|32
|42
|11. Celta Vigo
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|39
|12. Espanyol
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|39
|13. Elche
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|35
|14. Rayo Vallecano
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|15. Getafe
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|17. Mallorca
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|29
|18. Cadiz
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|19. Levante
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