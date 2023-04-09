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AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı TAM LİSTE

AK Parti'nin TBMM'de görev yapacak milletvekili listesinin yüzde 70'i yenileniyor. Açıklanan milletvekili listesinde bazı isimler dikkat çekiyor.

Gündem 09.04.2023, 16:51 09.04.2023, 16:52
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı TAM LİSTE

AK Parti'nin yeni dönem milletvekillerinin üçte ikisi yeni isimlerden oluşuyor. AK Parti milletvekili aday listelerine son şeklini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listelerin belirlenmesi sürecinde yoğun mesai yaptı. Listeler hazırlanırken 3 dönem kuralını uygulayan AK Parti, 2023 seçimlerine büyük değişimle gitti.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte titiz ve detaylı bir çalışma yürüttü.

Mesaisinin büyük bir bölümünü kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi’nde geçirdi. Listeler belirlenirken anket çalışmaları da dikkate alındı. AK Parti yenilenmiş bir kadroyla seçmen karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

3 dönem kuralı uygulandı

27'nci dönemde görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişiyor. AK Parti kaynakları 3 dönem kuralının istisnasız uygulandığını belirtiyor.

Listeler hazırlanırken, büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan yerel aktörler öne çıkarıldı.

Kadın aday sayısı artırıldı

AK Parti'nin önemli aktörleri ile mevcut bakanlar Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday gösterildi.

Kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

En genç isim üniversite öğrencisi

Birçok genç de listelerde kendilerine yer buldu. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2'nci Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı oldu.

Listenin en genç ismi ise 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi.

İşte AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Seçimlere 36 gün kala İşte AK Parti milletvekili aday listesi son durum ve tüm detaylar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu – İstanbul 2. Bölge 1. Sıra

Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar var.

Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Antalya 1. Sıra – Mevlüt Çavuşoğlu

Ağrı 1. Sıra Kürt kökenli kadın aday Ruken Kilerci

Artvin 1. Sıra - Eski bakanlardan Faruk Çelik

Balıkesir 1. Sıra – İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen İsmail Ok

Burdur 1. Sıra – Adem Korkmaz (Rektör)

Bursa 1. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala

Bursa 2. Bölge 1. Sıra – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank (TOGG Fabrikası’nın olduğu şehir)

Erzurum 2. Sıra Fatma Öncü (Bakan yardımcısıydı)

Eskişehir 1. Sıra – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Gaziantep 1. Sıra – Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

İstanbul 1. Bölge 1. Sıra- çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

İzmir 1. Bölge 1. Sıra – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu

İzmir 2. Bölge 1. Sıra – AK Parti Genel Merkezi Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan

İzmir’den gazeteci yazar Şebnem Bursalı-

İzmir’den Mehmet Ali Çelebi.

Kahramanmaraş – Siyaset bilimci-TV yorumcusu Prof. Dr. Mehmet Şahin

Kayseri 1. Sıra – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Kocaeli 1. Sıra – REKTÖR Sadettin Hülagü

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi, Konya’dan listeye giren isimlerden.

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu

DERYA Yanık – Osmaniye 1.sıra

Mahmut özer - Ordu 1

Bekir Bozdağ – Şanlıurfa 1.

Nureddin Nebati – Mersin 1. Sıra

Vahit Kirişçi – Kahramanmaraş

Mehmet Muş – Samsun

Adil Karaismailoğlu – Trabzon

Numan Kurtulmuş İstanbul 3. Bölge 1. Sıra

Jülide Sarıeroğlu – Ankara 1. Bölge 2. Sıra

Çiğdem Karaaaslan – Samsun 2. Sıra

Mustafa Şen -Trabzon 2. Sıra

Belgin Uygur – Balıkesir 2. Sıra

Ömer çelik – Adana 1. Sıra

Erkan Kandemir – İstanbul 1. Bölge 2.sıra

AK PARTİ MİİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ TAM LİSTE

#ak parti aday listesi
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