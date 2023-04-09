AK Parti listesinde renkli isimler

Seçimlere günler kala partilerin milletvekili aday listeleri de netleşti.

Siyasi partiler bugün son şeklini verdikleri listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ediyor.

Teslim edilen listelerde dikkat çeken isimler yer aldı.

AK Parti milletvekili aday listelerinde renkli ve önemli isimler yer aldı.

Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri Atatürkçü ve Ulusalcı kimliğiyle bilinen Gazeteci Yazar Hulki Cevizoğlu oldu. Cevizoğlu, seçilebilecek sıralamadan aday oldu.

Öte yandan ekranların sevilen yüzü Doktor Halit Yerebakan da yine listedeki renkli isimlerden biri oldu.

Bir diğer isim ise Payitaht Abdülhamit dizisindeki ünlü Tahsin Paşa rolüyle gönüllere taht kuran Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. O da yine seçilebilecek yerden sıralamaya girdi.

Listede Ermeni vatandaşlarımızdan biri olan Sevan Sıvacıoğlu da yine seçilebilecek yerden aday oldu.

İşte AK Parti'nin milletvekili aday listesinde dikkat çeken isimler:

İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu

İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay

İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan

İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)

İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen

Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu