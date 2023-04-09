AK Parti listesinde renkli isimler
AK Parti'nin milletvekili aday listelerinde renkli simalar da yer aldı. Hulki Cevizoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yücel Arzen ve Halit Yerebakan bu isimlerden sadece bir kaçı oldu.
Seçimlere günler kala partilerin milletvekili aday listeleri de netleşti.
Siyasi partiler bugün son şeklini verdikleri listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ediyor.
Teslim edilen listelerde dikkat çeken isimler yer aldı.
AK Parti milletvekili aday listelerinde renkli ve önemli isimler yer aldı.
Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri Atatürkçü ve Ulusalcı kimliğiyle bilinen Gazeteci Yazar Hulki Cevizoğlu oldu. Cevizoğlu, seçilebilecek sıralamadan aday oldu.
Öte yandan ekranların sevilen yüzü Doktor Halit Yerebakan da yine listedeki renkli isimlerden biri oldu.
Bir diğer isim ise Payitaht Abdülhamit dizisindeki ünlü Tahsin Paşa rolüyle gönüllere taht kuran Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. O da yine seçilebilecek yerden sıralamaya girdi.
Listede Ermeni vatandaşlarımızdan biri olan Sevan Sıvacıoğlu da yine seçilebilecek yerden aday oldu.
İşte AK Parti'nin milletvekili aday listesinde dikkat çeken isimler:
İstanbul 1. Bölge 6. Sıra – Gazeteci-yazar-Akademisyen Hulki Cevizoğlu
İstanbul 1. Bölge - Milli Yüzücü Umut Arman Sonay
İstanbul 2. Bölgeden – Cerrah Halit Yerebakan
İstanbul 2. Bölgeden – Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen)
İstanbul 3. Bölgeden – Sanatçı-Müzisyen Yücel Arzen
Manisa 1. Sıra – Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|25
|54
|3. Beşiktaş
|26
|52
|4. A.Demirspor
|26
|45
|5. Başakşehir
|26
|45
|6. Trabzonspor
|27
|44
|7. Kayserispor
|26
|41
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|25
|34
|10. Kasımpaşa
|27
|32
|11. Sivasspor
|27
|31
|12. Antalyaspor
|26
|29
|13. Alanyaspor
|26
|29
|14. Ankaragücü
|26
|28
|15. Gaziantep FK
|26
|25
|16. Giresunspor
|25
|24
|17. İstanbulspor
|26
|24
|18. Ümraniye
|26
|23
|19. Hatayspor
|25
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|30
|63
|2. Eyüpspor
|30
|57
|3. Sakaryaspor
|30
|55
|4. Rizespor
|28
|53
|5. Pendikspor
|29
|53
|6. Bodrumspor
|29
|48
|7. Keçiörengücü
|29
|47
|8. Göztepe
|29
|47
|9. Manisa FK
|29
|45
|10. Boluspor
|29
|44
|11. Bandırmaspor
|29
|44
|12. Tuzlaspor
|29
|34
|13. Altay
|30
|31
|14. Erzurumspor
|28
|26
|15. Altınordu
|29
|26
|16. Adanaspor
|30
|25
|17. Gençlerbirliği
|29
|24
|18. Denizlispor
|30
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|29
|72
|2. M.City
|29
|67
|3. Newcastle
|29
|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|30
|53
|6. Aston Villa
|30
|47
|7. Brighton
|28
|46
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Brentford
|30
|43
|10. Fulham
|29
|39
|11. Chelsea
|30
|39
|12. Leeds United
|30
|32
|13. Wolves
|30
|31
|14. West Ham United
|29
|30
|15. Crystal Palace
|30
|30
|16. Bournemouth
|30
|30
|17. Everton
|30
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
|19. Leicester City
|30
|25
|20. Southampton
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|71
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Atletico Madrid
|27
|54
|4. Real Sociedad
|28
|51
|5. Villarreal
|28
|47
|6. Real Betis
|27
|45
|7. Athletic Bilbao
|28
|40
|8. Osasuna
|28
|38
|9. Rayo Vallecano
|27
|37
|10. Celta Vigo
|28
|36
|11. Girona
|27
|34
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Getafe
|28
|30
|15. Real Valladolid
|28
|29
|16. Cadiz
|27
|28
|17. Valencia
|27
|27
|18. Espanyol
|28
|27
|19. Almeria
|27
|27
|20. Elche
|28
|13