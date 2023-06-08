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AK Parti İstanbul'u geri almak için o ismi düşünüyor

AK Parti, İstanbul'da ilçe belediyelerinde en başarılı performansı ortaya koyan isim olarak bilinen Tevfik Göksu'yu düşünüyor. Göksu'nun Milli Görüş kökenli olması ise adaylıkta elini daha da güçlendiriyor.

Gündem 08.06.2023, 12:59 08.06.2023, 15:22
AK Parti İstanbul'u geri almak için o ismi düşünüyor

AK Parti İstanbul'u geri almak için kolları sıvadı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin yazarlarla buluştuğu toplantıya katılan Sözcü yazarı Aytunç Erkin, AK Parti teşkilatında Tevfik Göksu isminin öne çıktığını yazdı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Yeniden İstanbul" diyerek saha çalışmasına başlıyor. 

Kabaktepe, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi, seçim sonuçlarını değerlendirdi yerel seçimlere ilişkin başlattıkları çalışmaları anlattı. 

Toplantıya katılan isimlerden Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "Kulis: Milli Görüş'ün gönlündeki aday Göksu" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:  

‘Kabaktepe'nin konuşmasının ve soruların önemli bir bölümü de yerel seçimler-İmamoğlu eleştirileri üzerine oldu' notunu da verelim. Belki AKP İl Başkanı ısrarlı bir şekilde sorulan “Yerel seçimde adayınız kim olacak?” sorusuna yanıt vermedi ama 30'dan fazla gazetecinin olduğu ortamda özellikle Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun isminin sıkça geçtiğini söyleyebilirim. 40 yıllık bir Milli Görüşçü'yle sohbetimizde de “Sahanın ve sokağın sesini dinleyen bir AKP Genel Merkezi olacağına inanıyorum” cümlesine şahit oldum. Bir not: Yeni kabinede İçişleri Bakanlığı'nda yaşanan değişimden ve Süleyman Soylu'nun yerine gelen Ali Yerlikaya isminden duyulan memnuniyeti de gözlemledim."

Yerel seçimler için saha çalışmalarına şimdiden başladıklarını söyleyen Kabaktepe'nin sözlerine yer veren Erkin, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"AK Parti'de 31 Mart hazırlıkları hem saha hem de “aday kim olacak?” üzerinden başladı. İstanbul yönetiminin Milli Görüş ağırlıklı olması Tevfik Göksu ismini, adı geçen diğer eski bakanlar Murat Kurum, Adil Karaismailoğlu ve Süleyman Soylu'ya göre daha fazla öne çıkarıyor."

HENÜZ ÖNE ÇIKAN İSİM YOK

Öte yandan toplantıya katılan isimlerden Ersin Çelik ise Kabaktepe'nin konuşmasından henüz öne çıkan bir isim olmadığını, en az 30 kişinin isminin konuşulduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

AK Parti’nin yeni ve büyük hedefi İstanbul’u geri almak. İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, dün muhabir ve köşe yazarlarıyla yaptığı buluşmada bu kararlılığı gösterdi. AK Parti'nin Kurban Bayramı’ndan sonra 2024 seçimleri için de ‘Yeniden İstanbul’ çalışmasına başlayacağını söyledi.
Peki nasıl olacak da AK Parti İstanbul’u CHP’den geri alacak?

Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan kazandı, Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı elde etti ancak İstanbul’da Kemal Kılıçdaroğlu her iki turu da önde bitirdi. İlk turdaki 190 bin olan oy farkı, ikinci turda 352 bine çıktı. Fark üç buçuk puan.
Kabaktepe, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini İstanbul’da sandık sandık analiz ettiklerini söyledi. Kıyası da Mart 2019’daki seçimlerle yaptıklarını ifade etti. Kabaktepe, tekrar edilen ve Ekrem İmamoğlu’nun 800 bin farkla kazandığı Haziran’daki seçimlerin dinamiklerinin farklı olduğuna da vurgu yaparak şu verileri paylaştı: “Haziran seçimlerinin sonuçlarını da dikkate almakla beraber biz değerlendirmelerimizi Mart seçimleri üzerinden yapıyoruz. İstanbul’da 48’in altında düşmeyen 50-51’e zorlayan bir oy baremimiz var. 2018’e göre 1,4 puanlık bir düşüşümüz var. Bunun nedenleri üzerine çalışma yapıyoruz.”

Bu durumda AK Parti’nin İstanbul’da kazanması için 28 Mayıs seçim sonuçlarına göre 150 bin oy daha alması gerekiyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri'nde AK Parti’nin İstanbul oylarındaki 6,5 puanlık düşüş de dikkat çekiyor. Yapılan ilk tespitlerde ekonomik gerekçeler öne çıkmış. İstanbul İl Başkanlığı bir rapor hazırlıyormuş ve bitince gazetecilerle paylaşacaklar.

Şunları söylemek içinse raporu beklemeye gerek yok; İstanbul’da ev kiralarının kontrolsüz artışı önlenemedi. İstanbul’da yaşamak zorlaşıyor, maliyeti artıyor. En temel ihtiyaç olan barınma büyük bir probleme ve beraberinde siyasi tavra, tepkiye dönüşüyor. AK Parti eğer İstanbul’da yerel seçimleri kazanmak istiyorsa şehir insanının temel ekonomik problemlerine çözümler üretmeli.

Diğer yandan da İstanbul'u 4 yıldır Ekrem İmamoğlu yönetiyor ve şehrin sorunları dağ gibi birikti. Toplu ulaşımda büyük bir kaos var. Bir yerden bir yere gitmek işkenceye dönüştü. İETT’yi bile doğru yönetmekten aciz görüntü sergileyen İmamoğlu, vaatlerinin yüzde 20’sini bile yapmadı. Yılda 20 bin konut sözü vermişti. Bu zamana kadar 80 bin konut inşa edilmesi gerekiyordu. Ne konut var ne de iz. Şu net; başarısız ve zihni İstanbul'da olmayan bir İBB yönetimiyle karşı karşıyayız.

Buna rağmen İstanbul’daki seçmenin iki seçimde de Kemal Kılıçdaroğlu’nu seçmesi akıllara, “İstanbul İzmirleşiyor mu?” sorusunu getiriyor. Daha önceki seçimlerde kaybedilen Maltepe ve Sarıyer ilçelerini geri alamadı AK Parti. Üzerine Büyükşehir ile birlikte Küçükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerini de yeniden kazanamadı. İstanbul’un seçmen profilinde bir değişiklik olduğu ortada.

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe “İzmirleşme mi yaşanıyor?” sorusuna “Böyle bir kırılma ve dönüşme olacağını düşünmüyorum” yanıtını verdi ve İstanbul halkının siyasi tercih dinamiklerini şöyle sıraladı:
1- Sabit AK Parti seçmeni. Yüzde 40’larda.

2- En az bir kere AK Parti’ye ve MHP’ye oy vermiş seçmenler. Bu oran İstanbul’da yüzde 68 çıkıyor.

3- Hiç AK Parti’ye oy kullanmamış yaklaşık yüzde 35’lik seçmen.

AK Parti bu üç gruba ayrı ayrı stratejiler geliştirmeye çalışıyormuş. Mevcut seçmeni elde tutmak çok önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri bu seçmen grubunun oylarıyla kazandı. AK Parti anladığım kadarıyla, son 20 yıldaki herhangi bir seçimde AK Parti ve MHP ile temas etmiş seçmene yoğunluk verecek. Bu grupta ikna etme oranı ne kadar yükselirse hem İBB’nin hem de bazı ilçelerin geri alınması mümkün olabilir.

Kabaktepe’nin paylaştığı bir istatistik verisi var ki hayli ilginç: “Her parti aday çıkarırsa AK Parti 2053’e kadar İstanbul’u kazanır. Kimse belediyeyi bizden alamaz. En yakın partiden 8 puan yukarıdayız.”

Ortaya konulan projeksiyon İBB’yi CHP’nin değil de ittifakların kazandığını gösteriyor aslında. İmamoğlu İYİ Parti ve HDP seçmeninin oylarıyla kazandı.

Siyasette şimdi yeni bir döneme girildi ve mevcut ittifaklar bitti. İYİ Parti ya da HDP İstanbul’da aday çıkarırsa dengeler alt üst olur. AK Parti o zaman kazanmaya en yakın parti olur.

Tabii İmamoğlu’nun yeniden aday olmayıp kendisine yeni bir siyasi yol açması da söz konusu. Buy karar da belirleyici olacak. İmamoğlu’nun İstanbul’dan kurtulmak istediğini ve CHP’ni başına geçme niyetinde olduğu artık aşikar.

Kabaktepe, “Rakibimizin kimliği ve niteliği ile ilgilenmiyoruz. Kim çıkarsa çıksın biz kendi gücümüze güveniyoruz” dedi.

Peki AK Parti’nin İstanbul adayı kim olacak? Birinci bölgeden milletvekili seçilen Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun adı geçiyor. Osman Nuri Kabaktepe ısrarlı sorulara rağmen isimler üzerinde durmayarak, “Aday belirleme süreci başlamadı. Genel merkezin çizdiği çerçevede hareket edilecek. Otuza yakın ismi geçen arkadaşımız var” diye konuştu.

Osman Nuri Kabaktepe İBB'ye aday olur mu? Bu soruyu da “Niyetim yok” diye cevapladı.

Tüm bu analiz ve yorumlara ‘Yeniden İstanbul’ diyen AK Parti teşkilatı karşısında iç sorunlarıyla boğuşan bir CHP ve Kılıçdaroğlu’na karşı bir hareket hazırlığında olan Ekrem İmamoğlu faktörünü de eklemek gerekiyor. 14 ve 28 Mayıs’ta gördük ki; seçmen dağınıklığı, belirsizliği ve çok başlılığı onaylamadı. Şu anda hem CHP’de hem de İstanbul’da benzer bir tablo söz konusu.

#ak parti #İstanbul
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