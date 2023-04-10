AK Parti İstanbul seçim startını verdi

AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezleri bugün açıldı. İl SKM Başkanlığına Ömer Faruk Kalaycı atandı.

AK Parti İstanbul'da üç seçim bölgesi için Anadolu ve Avrupa Yakası'nda birer tane olmak üzere iki adet Seçim Koordinasyon Merkezi'ni bugün açtı.

İstanbul İl SKM Başkanlığına Ömer Faruk Kalaycı atandı.

SKM programları kapsamında mahalle, sokak ve evlerde çalışma yapılacak.

Vatandaşlara, AK Parti iktidarında Türkiye'nin kazanımları ve 5 yıllık görev süresi kapsamında yapılması planlanan projeler, yatırımlar başta olmak üzere "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" hakkında bilgilendirmede bulunulacak.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açılış konuşmasının ardından İstanbul'da hedefledikleri milletvekili sayısını açıkladı.

Kabaktepe, "Listelerimiz yenilendi. Bugün Seçim Koordinasyon Merkezimizi açıyoruz. Milletvekillerimizle dün akşam itibariyle ilk toplantımızı yaptık. Bu toplantıdan sonra milletvekillerimiz sahaya çıkıyorlar. İstanbul'da AK Parti olarak milletvekillerimizin en az yarısını almak istiyoruz. Bunu da gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Bu bizim minimum hedefimiz. Bunun üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Hakikaten İstanbullu kardeşlerimizin, hemşerilerimizin bu desteği göstereceğini sahaya çıktığımızda görüyoruz." dedi.

"Yaklaşık iki aydır biz, seçime dönük çalışmalarımızı, teşkilat mensuplarımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımızla birlikte yapıyoruz." diyen Kabaktepe, "Son iki aydır yaptığımız çalışmalarda şunu gördük; 'İstanbul'un sosyolojisi Recep Tayyip Erdoğan' diyor. İstanbul'un sosyolojisi en büyük parti yine 'AK Parti olacak' diyor. Bizler de bunu destekleyecek, bunu daha da yukarı çıkaracak vatandaşımızla bir araya gelip Türkiye'nin umudu olma noktasındaki 20 yıldır sürdürdüğümüz süreci Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da taşıyacağız" açıklamalarında bulundu.