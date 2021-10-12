AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Uçma için, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Uçma'nın ailesinin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanları İsmail Kahraman ve İsmet Yılmaz katıldı.

Törende ayrıca çok sayıda milletvekili, siyasi partilerin temsilcileri ile belediye başkanları da yer aldı.

Uçma'nın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Erdoğan, cenaze namazının ardından Uçma'nın naaşı başında yaptığı konuşmada, "Şu anda musallada bulanan ve Rabbimize uğurlayacağımız İsmet Uçma kardeşim, Uçma ailesi olarak Kemal kardeşimle yaklaşık 40 yılı mütecaviz bir kardeşliğimiz var. İsmet ile hakeza ona yakın bir kardeşliğimiz var. Dava ve yol arkadaşlığımızda hakikaten hiç mi hiç sapma yapmamış, hep el ele, omuz omuza, gönül gönüle bu yolda yürüdük." diye konuştu.

İsmet Uçma'nın, İşaret Yayınları ile hak ve hakikati işaretleyen eserler manzumesini ve bunun yanında düşünce, fikir hayatında özellikle bunları işaret eden bir kardeşi olarak bu yolda omuz omuza yürüdüklerini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçek manada yol ve dava arkadaşımız oldu ve bu yol, dava arkadaşlığımızda Rabbim bizleri aynı şekilde inşallah sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma, sancağı altında da haşru cem eylesin. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu bakımdan İsmet kardeşimizi de bu ilahi emre itibaen şu anda hak yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm ailesine sabırlar diliyorum. Camiamıza sabırlar diliyorum. Rabbim yar, yardımcımız olsun. İnşallah bizler de birlikte haşru cem oluruz."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da tezkiye konuşmasında, İsmet Uçma Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tanıştıklarını ve yine buradan uğurladıklarını belirterek, "İstanbul'a okula gelirken, ağabeyim onun ismini vermişti, sizinle ilgilenir diye. Bizden iki sene önce burada talebeydi. Geldik, tanıştık. Hakikaten bize ağabeylik yaptı. Onu görünce Kur'an-ı Kerim'deki Efela tetefekkerun Ayeti aklıma geliyor. 'Hiç düşünmez misiniz?'. Sanki bu ayete cevap verircesine sürekli düşünce üretir, sohbetlerimize katkı sağlardı. Fakültenin bahçesinde koltuğunun altında kitapsız görmezdik kendisini. Mutlaka bir kitabı olurdu. İşte bu kitap onu ileride gençlere, bütün insanlara kitap temin etmeye yönlendirdi. İşaret Yayınları gibi çok önemli bir yayın evini kurdu. Şimdi düşünüyorum ki hakikati işaret etmeyi amaçlamış ki o ismi vermiş." diye konuştu.