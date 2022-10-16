AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, yaralanan madencilerin ailelerini ziyaret etti

Kabaktepe yaralı madencilerin tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelerek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, "Milletimizin başı sağ olsun. Bartınımızda yaşadığımız kaza neticesinde şehit olan 41 madencimize Allah rahmet etsin. Ailelerine, yakınlarına, Bartınımıza ve milletimize Allah sabırlar versin." dedi.

Kazanın olduğu gün 6 yaralının da İstanbul'a getirildiğini, hastanede tedavi altına alındıklarını hatırlatan Kabaktepe, "Değerli Başhekimimizden o konuda bilgi aldık. Hakikaten tıbbın getirdiği imkanlar dahilinde her türlü tedbir ve uygulama, tıbbi olarak yapılabileceklerin hepsi uygulanarak sağlıklarına kavuşmaları için gayret içerisindeler. Başhekimimizin şahsında tüm doktorlarımıza da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kabaktepe, bu tür günlerin, acıların, paylaşarak hafifletileceği günler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ailelerimiz burada. 40'ın üzerinde aile yakını burada. Kardeşlik ve dayanışma içerisinde onların da bekleme süreçlerini en güzel şekilde geçirmeleri için tüm İstanbul olarak en güzel şekilde gayret edeceğiz. Hastalarımıza tekrar şifa diliyorum. Vefat edenlere rahmet diliyorum. Bugün, yarın hastalarımızı ve yakınlarını çok sayıda ziyaret edenler olacaktır. Onun için millet olarak da bu süreci en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum.

Kazalar ders alınabildikçe azaltabildiğimiz süreçler. Ülkemizde birçok farklı alanda yapılan yatırımlar, incelemeler sonucunda alınan tedbirler, bu ve benzeri hadiseleri minimize etmemize vesile oldu. İnşallah bu süreçten sonra o minimize rakamını da sıfırlayacağımız günlere dönük adımların atılacağını düşünüyoruz."

Ziyarette Kabaktepe'ye, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.