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AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi vefat etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi vefat etti.

Gündem 27.08.2022, 23:26
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'nin annesi vefat etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin annesi vefat etti.

Cenazesi 28.08.2022 Pazar günü öğle namazına müteakip Ordu Fatsa Orta Camii’nden kaldırılacak.

Kaynak: AA
#osman nuri kabaktepe #ak parti
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